Ca n’Oriac es bolca amb la història de supervivència d'una nena de Sabadell: "El barri mai gira l’esquena a qui ho necessita”

Solidaritat en cadena a Ca n’Oriac. La història de la Vega, una petita sabadellenca de set anys que lluita per recuperar la mobilitat després de superar un tumor cerebral, ha commogut el barri de Ca n’Oriac, que torna a demostrar, un cop més, que la solidaritat és marca de la casa. El 28 i 29 de novembre, l’estudi Zenk Tattoo acollirà dues jornades de tatuatges solidaris per ajudar la família de la Vega que, després de superar la malaltia, necessita afrontar un llarg i costós procés de recuperació.
Tot va començar amb una història que va saltar d’una pantalla de mòbil al cor de tot un barri: la iniciativa l’ha impulsat Nieves Peiró, una figura molt coneguda de l’eix comercial del nord. Propietària d’una botiga de llenceria i també del mateix estudi de tatuatges juntament amb el seu marit, assegura que aquesta acció li neix d’una promesa personal: “Quan vaig tenir la meva filla, després d’un procés molt difícil, em vaig prometre que ajudaria sempre que una història em toqués de debò. La de la Vega em va remoure completament”, exposa. Peiró va conèixer el cas de la nena a través de les xarxes socials. Li va colpir saber que, tot i haver superat el càncer, la petita necessita hores de fisioteràpia, logopèdia i altres tractaments essencials per tornar a caminar. “Els costos són desorbitats, i la família necessita ajuda”, explica. Per això, el pròxim cap de setmana, qualsevol persona podrà fer-se un tatuatge solidari petit a un preu de 20 euros: 10 cobriran el material i els altres 10 aniran íntegrament al fons per a la Vega.
A l’estudi de tatuatges de les galeries treballaran ininterrompudament el tatuador José María Olmo —marit de Peiró— i també Diego Cabeza i Andrea Cortés, que s’hi han sumat de manera completament voluntària. “Haurem de comprar prop de mig miler d’agulles. La resposta és desbordant”, reconeix l’organitzadora. I és que Ca n’Oriac, fidel al seu esperit, ha reaccionat com sempre: en bloc. Comerços de tot el barri han cedit regals per a una gran tómbola solidària, des de mantes fins a productes de farmàcia, passant per roba, colònies, bijuteria, dolços o ampolles de vi. Els tiquets costaran dos euros, i els guanyadors coincidiran amb els dos darrers números del sorteig de l’ONCE del 28 i 29 de novembre. “Sabia que el barri respondria… però no m’imaginava això. És brutal, sensacional, increïble”, resumeix Peiró, emocionada. Tot i que encara no ha conegut personalment la Vega ni la seva mare, la trobada es produirà durant l’esdeveniment. “Fa dies que parlem i ens enviem missatges, però ens veurem per primera vegada divendres. No dono l’abast amb tantes mostres de suport. És molt emocionant”, confessa la comerciant, que ha rebut el suport del teixit comercial del barri. “El barri mai no gira l’esquena a qui ho necessita”.
L’acte solidari ha corregut com la pólvora entre veïns i comerciants. Segons explica Peiró, centenars de persones ja han confirmat que passaran per l’estudi a tatuar-se. D’altres, que no es volen fer cap tatuatge, han optat per col·laborar a través del compte solidari. Ca n’Oriac, un barri acostumat a organitzar-se i a respondre quan algú ho necessita, també amb els actes que organitza anualment l’entitat Nuestra Senyora Virgen de la Fuensanta, tornarà a fer pinya.