"Volem instaurar un servei de taxi subvencionat i rutes d'autobús a demanda mitjançant una app i IA"

El PP de Sabadell ha presentat aquesta tarda una moció per “reforçar la mobilitat” i “denunciar les carències que té el transport públic a la ciutat”, tal com ha explicat Cuca Santos, portaveu del Grup Municipal. “Aquest servei hauria de mirar més la societat, i no tant l’economia”, apunta. Defensen que “cada vegada és més complicat circular per la ciutat per les restriccions que hi ha, però les alternatives del servei d’autobusos són clarament insuficients”. Davant d’això, proposen una ampliació de l’abast del transport i asseguren ser “més ambiciosos” que els comuns, que fa un temps van presentar una ampliació del servei durant el cap de setmana: “Volem anar més enllà i instaurar un servei de dilluns a diumenge”, diu Santos.
En aquesta línia, Daniel Serrano, coordinador d’Espai Públic i Mobilitat del PP de Sabadell ha exposat les dues alternatives de millora que proposen des del grup. D’una banda, plantegen un transport a demanda que pretén oferir un servei de taxi subvencionat -així com ho va fer ERC fa uns mesos- per ajudar les persones que ho necessitin a arribar fins a zones incomunicades a la nit -especialment al Molí d’en Torrella i el Raval d’Amàlia-: “El funcionament és senzill: cal picar el bitllet com a l’autobús i la resta del cost el subvenciona l’Ajuntament. Per tant, el cost de la ‘carrera’ surt al mateix preu que al de l’autobús”, ha explicat. “Es podria oferir servei a 20 usuaris diaris per un cost de 82.000 euros anual”, exposa.
D’altra banda, la segona proposta consisteix en un “viatge planificat” mitjançant una aplicació i intel·ligència artificial: “A través de l’app, se sol·licitaria un punt de recollida i de destí i, automàticament, recopilant la informació de tots els demandants, es crearia una ruta eficient per transportar-los amb una ruta òptima”, explica Serrano. Tan sols caldria un conductor i un operari que s’encarregués, des del centre de control, de supervisar la ruta creada per la IA. “L’aplicació costaria uns 50.000 euros i es pretén fer un període de proves de sis mesos”, conclouen.
La portaveu del partit va tenir una primera reunió amb Transports Urbans de Sabadell (TUS) fa uns dies per començar a plantejar algunes opcions per canviar el sistema actual i van ser els membres de la mateixa empresa qui li van plantejar les opcions. De fet, aquest darrer sistema del viatge planificat ja ha estat aprovat en diversos municipis d’arreu d’Europa i, tal com han agregat, a tall de tancament, “forma part de la nostra obsessió de connectar els barris”.