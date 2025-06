ERC reclama un servei propi de TUS per al Raval d'Amàlia

El grup municipal d’Esquerra Republicana (ERC) a Sabadell reclama una actuació decidida per dotar de transport públic l’entorn de la carretera de Caldes, especialment al seu pas pel Molí d'en Torrella i el Raval d'Amàlia, i millorar l'entorn. La proposta, que va ser aprovada en el ple municipal del passat mes de març, posa el focus en la millora de l’accessibilitat, la seguretat i el transport públic. Entre les mesures destacades, ERC demana la renovació de les voreres, la pavimentació dels camins de terra existents i la instal·lació d’un semàfor al pas de vianants per facilitar el creuament segur. El portaveu del grup, Gabriel Fernàndez, insisteix en la urgència d’abordar la manca de camins transitables: “No pot ser que alguns veïns no puguin accedir al pont de la Salut perquè hi ha trams absolutament inaccessibles”.

En matèria de mobilitat, la proposta dels republicans aposta per un servei de transport públic que doni cobertura al barri. Lluny de reclamar fer ús de la línia interurbana, ERC defensa que alguns dels autobusos de TUS que arriben a Torre-romeu canviïn de recorregut per incloure el Raval i el Poblenou, amb horaris fixos i parades integrades a la xarxa de la TUS. Com a alternativa, plantegen un servei de taxi-bus a demanda per a aquesta zona.

Veïns d'aquesta zona reclamen des de fa temps una connexió eficaç i directa amb la ciutat. El plantejament inclou una línia de 14 quilòmetres (set d’anada i set de tornada), amb inici a la rotonda dels Agents Comercials, a la Gran Via, i recorregut per la carretera fins al Poblenou. El veïnat s’insisteix que no vol un servei interurbà ni solucions provisionals com el taxi a demanda, sinó una línia pròpia integrada al sistema de transport urbà.

L'Ajuntament té una proposta diferent

Des del govern municipal, però, es plantegen mesures més progressives. En relació amb les voreres, l’Ajuntament assegura estar treballant conjuntament amb el veïnat per definir un projecte que millori l’estat actual dels carrers, adaptant-lo a les necessitats dels residents. Pel que fa al transport públic, recorden que el barri ja disposa d’una parada interurbana i que s’està treballant perquè aquesta sigui compatible amb la targeta TUS. També s’obre la porta a estudiar la implantació d’una nova parada de la xarxa urbana.

Tot i aquestes intencions, des d’ERC es reclama més concreció i compromís per transformar un espai que, asseguren, "fa anys que viu en condicions precàries".