El Raval d’Amàlia, un barri amb parada però sense autobús: "Hem de segrestar-ne un, com el 47?"

Al barri del Raval d’Amàlia i a altres veïnats de la carretera de Caldes hi passen autobusos, però no fan parada. Aconseguir una línia d’autobús urbà s’ha convertit en una de les prioritats dels veïns de la zona, que preveuen mobilitzacions –tampoc descarten talls de trànsit– fins a tenir parada regular. “Tenim una parada inactiva al barri des de fa més de 12 anys, i va funcionar només tres anys”, lamenta Raul Hernandez, veí del Raval. Malgrat que la prioritat és l’arribada de l’autobús, també posen el focus en l’accessibilitat dels carrers i la creació d’una vorera que passi pel pont de la Salut i connecti tots els barris, fins al santuari.

Veïns de la carretera de Caldes – que inclou la zona del Molí d’en Torrella, les cases de Sangés, el Raval i el Poblenou– reivindiquen una línia pròpia d’autobús per connectar una zona que el mapa de línies de TUS deixa descoberta.

La proposta presentada és una línia de 14 quilòmetres, set d’anada i set de tornada, que té com a punt d’inici la rotonda dels Agents Comercials, a la Gran Via, i recorreria la carretera fins a arribar al Poblenou. Un recorregut que podria donar servei el poc més del centenar de persones que viuen al balcó de la carretera de Caldes i els 1.854 veïns del Poblenou. “No pot ser que no tinguem servei, haurem de segrestar un autobús perquè hi arribi, com es va fer en el cas del 47”, critica Armando Manzanera.

L'Ajuntament s'ha reunit amb el veïnat del Raval d’Amàlia, exposen fonts municipals, que recorden que hi ha una parada de la línia interubrana. "Estem treballant perquè aquesta es pugui integrar amb la targeta de la TUS, fet que permetria facilitar l’accés al transport urbà", apunten des del consistori. Però des de l'Ajuntament asseguren que "s’estudiarà la possibilitat que el barri pugui disposar d’una nova parada de la TUS, amb recorregut ampliat cap a les zones properes". D'altra banda, les mateixes fonts asseguren que definint un projecte per a millorar l'estat de les voreres "i garantir una bona qualitat de l’espai públic, adaptada a les seves necessitats".

ERC reclamava una millora

El passat mes de març, el ple municipal aprobava una moció d’ERC que demanava dignificar l’entorn de la carretera de Caldes, un compromís que inclou millores en accessibilitat, seguretat i transport públic: renovar voreres, pavimentar camins actuals de terra, instal·lar un semàfor al pas de vianants i recuperar parades de bus. El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, assenyala la manca de camins segurs: “No pot ser que alguns veïns no puguin accedir al pont de la Salut per que hi ha metres intransitables”. A banda, pel que fa al transport públic, des d’ERC proposen una línia pròpia al barri.