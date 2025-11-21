Afectacions al trànsit del centre de Sabadell per obres a diversos carrers

La mobilitat al Centre de Sabadell es veurà afectada de manera temporal. Aquest divendres i dissabte es faran feines d'asfaltatge a les cruïlles de la ronda de Zamenhof, en el tram que va des de la plaça de Catalunya fins a la via de Massagué. Aquestes intervencions, relacionades amb el canvi de lluminàries de la xarxa pública, afectaran de manera puntual diversos carrers i trams de la ciutat durant dos dies. \r\n\r\nAquest divendres 21 de novembre, totes les cruïlles compreses en aquests trams, a excepció de tres, quedaran afectades durant tot el dia. De cara a dissabte, però, canviarà lleugerament la distribució de les obres i hi haurà una divisió per trams per reduir el màxim possible les afectacions. D'aquesta manera, les tres cruïlles que no es duran a terme aquest divendres ho faran dissabte vinent, dia 22 de novembre: de 8 h a 10 h, al carrer de Gràcia; de 10 h 12 h, al carrer de Coromines (amb desviament del bus), i, de 12 h a 14 h, al carrer de Jovellanos (també amb desviament del bus). \r\n