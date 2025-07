Queixes dels veïns per la "deixadesa" de l'exterior de la Vapor Badia: "Fa fàstic!"

La biblioteca Vapor Badia fa més de mig any que va tancar per obres a l'equipament. Des d'aleshores, segons indiquen alguns veïns, la "brutícia" i la "deixadesa" de l'entorn ha anat cada vegada a més i ha arribat un punt que asseguren que "és fastigós" i reclamen una actuació urgent de l'Ajuntament de Sabadell. "Fa mesos que lluito perquè arreglin la situació i venen a netejar-ho de tant en tant. El problema és que al cap d'unes hores torna a estar igual de brut", denuncia una veïna, que ha preferit reservar-se la identitat.

La zona coberta que fa de porxo a l'exterior de la infraestructura no tan sols queda "extremadament bruta" i "plena de merda", sinó que, segons exposa, indignada, la mateixa ciutadana, "és un espai on es trafica, s'hi fan festes i on es deixa menjar per terra, cosa que fa un efecte crida a les rates i és un focus de gèrmens i malalties". Alguns residents de la zona estan en contacte amb el consistori des de fa temps i estan parlant directament amb regidors o l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, per posar-hi remei, però hi ha un descontentament evident amb l'actuació de l'Ajuntament: "Sembla que no interessi. Ho diem i no ens fan cas o ens diuen que 'no els enviem tantes fotos' com si molestéssim, però s'ha de denunciar!", exposa una altra veïna.

El principal problema que denuncien els residents dels blocs del voltant de la biblioteca és la freqüència amb què hi ha "problemes", "males olors" o "baralles", i que "ningú solucioni res". "Aquí hi ha una persona dormint i genera deixalles, però ni de bon tros és l'únic responsable del problema", comenta. El terra és ple d'ampolles de refresc, capses de tabac, papers, plàstics i, fins i tot, excrements de persones que fan les seves necessitats allà. "Aquí s'ajunta gent incívica que no sap viure en comunitat. És intolerable haver d'aguantar les fortes olors i la brutícia que tenim aquí", afegeix.

Tan sols esperen que hi hagi una "resposta real" i una "acció eficaç" per erradicar el problema, ja que, com diuen, "no és tan sols un problema de brutícia, sinó d'intranquil·litat en passar per allà al costat". Alguns veïns atribueixen el problema a "la proximitat amb l'estació de Rodalies" o a la "manca de manteniment dels matolls del carrer Tres Creus", però tots ells coincideixen en la necessitat d'actuar "perquè cada vegada s'està descontrolant més la problemàtica".

Des de l'Ajuntament, però, asseguren que "estan seguint de prop la situació de la Vapor Badia des de fa temps". Entre les actuacions que estan fent, segons diuen, hi ha un reforç de les actuacions conjuntes de la Policia Municipal per posar el focus en aquesta zona i augmentar la presència dels serveis de neteja de la ciutat. Aquesta idea té dues finalitats, principalment: "millorar la seguretat i el manteniment de l'espai públic".

Arran de les obres que van començar el desembre passat, l'equipament fa més de mig any que està tancat, tot i que en un inici van assegurar que estaria disponible a l'abril. Tot i això, des del consistori van anunciar que les obres s'endarreririen "a causa de les pluges" i, ara, sembla que ja ens trobem en el tram final d'obertura de la biblioteca, encara que no hi ha hagut cap anunci oficial per part de l'Ajuntament.

Un dels problemes que ha generat el tancament de la Vapor Badia, ha estat la pèrdua d'un dels refugis climàtics per excel·lència que ofereix el consistori a la ciutat. Durant el mes passat, quan la ciutat va arribar al seu màxim històric de temperatures des que hi ha registres, centenars de persones n'haurien fet ús –així com els estudiants de la Selectivitat d'enguany–, però, tot i això, Sabadell compta amb 22 refugis climàtics, excloent-hi les piscines municipals i els parcs d'aigua.