A una setmana de la selectivitat i amb la Vapor Badia tancada: "Hem acabat a una cafeteria"

"Aniria a la Vapor Badia, és la meva biblioteca de confiança; però me l’he trobat tancada i estic estudiant a la UAB de Sabadell”, explica la Queralt Cortés, que té hora amb la selectivitat la setmana que ve. També el Xavi Martínez i la Cristina P. s’han trobat amb l’equipament tancat; i entre tasses de cafè i dossiers farcits de fulls han improvisat una zona d’estudi en una cafeteria del carrer de les Tres Creus. “Busquem alternatives i hem acabat aquí. Ens distraiem una mica, però portem el temari bé i podem comentar-ho tot en veu alta”, admeten, entre rialles.

Les Proves d’Accés a la Universitat 2025 posaran a prova centenars de joves sabadellencs la setmana que ve –dimecres, dijous i divendres– i les biblioteques de Sabadell s’han omplert de joves que fan colzes. La imatge més habitual la teníem els altres anys a la Biblioteca Vapor Badia –que quedava inundada–, però enguany els joves s’han traslladat a la biblioteca del Campus de la UAB a Sabadell. És una de les alternatives que s'ha posat a disposició de l’alumnat, així com les biblioteques de Ponent i del Sud que han ampliat horaris durant la temporada de 'sele' i exàmens finals.

La Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, tancada des de desembre

David Chao

Les obres de millora a la biblioteca Vapor Badia, previstes inicialment per acabar el maig, finalment s’allargaran fins a l’agost, segons van anunciar fonts del consistori. El motiu haurien estat les pluges d’abril, que van endarrerit la impermeabilització de la coberta. L'equipament roman tancat des del desembre de l'any passat.

"Els nervis són l'enemic, ens hi juguem molt alguns"

A la biblioteca del Campus de la UAB a Sabadell hi ha una certa calma tensa. Encara que tots els estudiants preguntats han admès que "ho portem bé", són conscients que "ens hi juguem molt". Així ho percep la Sara, que sosté que "és una sensació de jugar-s'ho tot en tres dies". La Carla, la seva companya d'estudi, diu que "només ens preocupen els nervis, que poden jugar-te una mala passada". Encara que l'estat de nerviosisme depèn, en molts casos, de la nota que es necessita. El Joan detalla que "vull intentar treure bona nota", però afegeix que "si em va pitjor del que esperava no passarà res, només necessito aprovar".

Estudiants preparant-se per la selectivitat

David Chao

Un sistema municipal d'orientació

Amb l’objectiu de donar un cop de mà a l’alumnat que es prepara per a les PAU, Sabadell ha posat en marxa Prepara’t les PAU!, un nou dispositiu d’acompanyament que ofereix suport acadèmic gratuït en quatre punts de la ciutat. El servei compta amb professionals especialitzats en l’àmbit científic i humanístic, i està disponible dues tardes per setmana a cada equipament. Permet resoldre dubtes concrets, planificar millor els estudis i reforçar el treball fet als instituts.