S'encareix el menjador escolar: quant pagaran els meus fills per quedar-se a dinar?

Quedar-se a dinar a l'escola el pròxim curs serà 29 cèntims més car. El cost per als comensals habituals passarà dels actuals 7,25 euros a 7,54 euros diaris. Uns 52 euros més per curs. Així, un alumne que es quedi a dinar cada dia a l'escola acabarà pagant 1.334 euros. El portaveu del govern municipal, Eloi Cortés, ha explicat que "el que fem a Sabadell és actualitzar els preus en funció de l’increment fixat per la Generalitat". En aquest sentit, ha insistit que l’Ajuntament es limita a adaptar l’ordenança local a la resolució emesa pel Departament d’Educació.

La nova tarifa, que s’aplica per una durada de dues hores i mitja de servei, contempla no només el menjar sinó també l’atenció directa a l’alumnat durant l’espai migdia. Per als usuaris esporàdics —els que fan ús del servei menys de tres dies a la setmana o dos si són de secundària—, el preu pot pujar fins a un màxim de 8,29 euros, un increment de 31 cèntims respecte al curs anterior. En aquells centres on el servei de migdia és de només dues hores, el preu serà lleugerament inferior: 7,13 euros per als comensals fixos i fins a 7,85 per als esporàdics.

Fa cinc anys que s'encareix

És el cinquè curs consecutiu que el preu del menjador escolar puja, després que el curs 2021-2022 el preu augmentés 13 cèntims per primera vegada en els últims 13 cursos. El preu de l’àpat havia estat congelat des del curs 2007-2008 a 6,20 euros, un euro i 34 cèntims menys del que costarà el curs vinent. Per tant, a final d’any les famílies pagaran uns 240 euros més perquè els fills es quedin a dinar que fa cinc cursos. De fet, el preu del menjador escolar a Catalunya és el més alt de tot l’Estat.

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha justificat aquest increment per l’augment de l’IPC i per la millora del conveni laboral del personal vinculat als menjadors escolars.

Creixen també les beques menjador

El nombre de beques menjador atorgades a Sabadell augmenta any rere any. El curs 2023-2024 –a l'espera de saber les dades del darrer curs– se'n van concedir més 7.000 a Sabadell. De fet, segons les xifres proporcionades per l’Observatori del Consell Comarcal, un de cada tres estudiants d’infantil o primària de la ciutat rep aquesta ajuda per sufragar l’àpat escolar.