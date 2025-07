Josep Lluís Llusià: “Volem continuar invertint en el club i l'experiència del soci, però amb criteri i visió estratègica”

Fa algunes setmanes, el Cercle Sabadellès 1856 va fer efectiu el canvi a la presidència, amb l’entrada de Josep Lluís Llusià en substitució de Joan Carles Riba. Llusià ja havia estat un dels pals de paller de l'anterior legislatura, especialment en l'àrea econòmica. A les eleccions, la seva candidatura va ser l'única que es va presentar, en una aposta de relleu continuista. Ara, ens detalla alguns dels projectes i prioritats del nou mandat.

Com ha viscut les primeres setmanes en el càrrec?

Amb molta intensitat i il·lusió. He notat la diferència del canvi de rol. Ara m'arriben problemes que abans no m'arribaven. Les primeres setmanes han estat d’escoltar molt i d’identificar prioritats. He tingut converses molt enriquidores amb l’equip, amb socis i amb els expresidents que coneixen bé la història i el potencial del Cercle. També he sentit molt de suport, i això dona força per començar aquesta nova etapa amb responsabilitat i energia.

Quan s’inicia un projecte sempre hi ha moltes ganes i iniciatives, però cal posar-hi cap. Quin és el seu full de ruta?

Treballem amb una visió a tres eixos: consolidar, evolucionar i connectar. Consolidar allò que el Cercle ja fa molt bé, com l’oferta esportiva o el servei familiar. Evolucionar en àrees com la gestió interna, la comunicació i la relació amb el soci. Estem estudiant nous canals digitals, sistemes per conèixer millor l’opinió dels socis i una major digitalització dels processos interns. També volem continuar millorant les relacions institucionals i socials amb Sabadell, amb el teixit empresarial, amb les altres entitats esportives i amb altres institucions com les Federacions dels esports que es practiquen a l'entitat. La idea és avançar amb pas ferm però sense perdre l’essència del club.

Parlava en l’acte de nomenament de continuïtat amb visió renovada. Què volia dir amb això?

Aprofitar tot el que s’ha construït fins ara per fer un pas més. Modernitzar la comunicació amb els socis, adaptar els serveis a les necessitats actuals i projectar el Cercle com un espai de trobada familiar obert i rellevant. No es tracta de fer una revolució, sinó una evolució amb sentit comú i amb ambició.

Si pogués fer la carta als Reis, què demanaria pel Cercle? En infraestructures i també socialment.

Sempre s'ha parlat molt, per exemple, del camp de futbol-11. La viabilitat és baixa per espai, però és un projecte que sempre està allà. Com a carta als Reis ens serviria. Per la resta, volem continuar creixent en l'àmbit social, reforçar el sentiment de pertinença i oferir una agenda d’activitats que inspiri i connecti generacions. També volem continuar modernitzant espais, fer-los més polivalents i afavorir la participació transversal. Penso que estem en un bon moment.

El president, amb l`escut del Cercle darrere

Juanma Peláez

Ha estat una peça clau en la gestió econòmica del Cercle dels últims anys, això farà que sigui un president especialment curós a l’hora d’invertir?

Sí. Tinc una llarga trajectòria en l'àrea econòmica. Gràcies a la gestió en l'anterior mandat tenim un club sanejat amb uns fons socials que ens permeten iniciar el nou projecte amb la tranquil·litat de tenir una garantia davant dels bancs, si en el futur necessitem demanar diners per noves inversions. L’equilibri econòmic ha estat clau en els últims anys, i ho continuarà sent tant en la inversió com en la despesa. Continuarem invertint amb criteri i amb visió estratègica. Cada euro que destinem ha de tenir una finalitat clara i repercutir positivament en l’experiència del soci. Continuarem sent curosos, però també continuarem invertint i millorant l'entitat.

Li preocupa que l’augment de quotes pugui fer caure el nombre de socis?

El nombre de socis està molt estabilitzat des de fa anys. L'augment en les quotes podia haver repercutit negativament en això, però de moment no ha estat així. Hem tingut alguna baixa, però també altes que compensen les baixes, el nostre club continua sent dins dels clubs de la nostra categoria, dels més econòmics del Vallès. El cost dels serveis han augmentat en els darrers anys i donat que volíem mantenir la qualitat dels nostres serveis al soci, van adequar les quotes a la realitat del moment. Estem treballant per generar més valor per al soci amb nous serveis, activitats diferencials i atenció personalitzada. Quan comenci la temporada, al setembre – octubre, tindrem una visió més clara de l'impacte d'aquesta mesura.

Ho va plantejar com un projecte personal i ja ho ha mencionat en anteriors respostes. En quin punt es troba la creació del Cercle d’Empreses?

És un projecte que il·lusiona molt i que ja té data de rellançament: la tardor vinent. Vam fer un intent d'implantar-ho en la legislatura anterior, però hi havia altres prioritats. Encara estem en un punt molt inicial, però tenim ja unes 80 persones interessades i quan ho moguem més, a partir del setembre, segur que es multiplicarà aquest nombre. Tenim el suport de part important dels nostres socis, empresaris o directius i d'associacions empresarials de la ciutat.

La idea és que sigui un lloc d'intercanvi d'experiències o més per a trobar o oferir uns serveis?

Les dues coses, realment. Volem que sigui un espai de connexió entre professionals i emprenedors del club, amb activitats de networking, formació, col·laboracions amb altres entitats i accés a recursos útils per a l’activitat empresarial. És una proposta que creiem que pot funcionar molt bé i arribarem fins on els socis vulguin arribar.

Llusià, amb les pistes de tennis de fons

Juanma Peláez

Passant al pla esportiu, el club ve d’un president molt implicat en aquesta àrea. Té la sensació que haurà de donar una passa endavant en aquest aspecte?

Lògicament, a mi m'ha agradat sempre l'esport, per això em vaig fer soci fa 28 anys. Jo vinc d'una àrea més econòmica, però per això també és important saber delegar, amb tota la confiança, però esperant assolir bons resultats. Tenim 3 vicepresidents perquè cadascú lideri la seva àrea de responsabilitat. La meva feina, en aquest sentit, és acompanyar i escoltar, donant suport a totes les iniciatives que la junta i l'equip executiu proposi. El que sí que vull és garantir que l’esport continua sent un pilar central del Cercle, amb una aposta clara per l’excel·lència i el treball de les escoles base, sense oblidar els equips de competició en totes les seccions.

Quin paper tindran les seccions competitives?

Tindran un paper important. Són un orgull per al club, un mirall per les noves generacions i un pol d’atracció per a noves famílies. Apostarem pel talent local i els esportistes de la nostra base, pel creixement progressiu i per consolidar equips amb identitat pròpia amb participació majoritària dels socis. També volem que la competició es combini amb valors educatius, compromís i esperit de club. Una de les novetats serà la creació d'un equip sènior de futbol.

La consolidació del torneig ITF de tennis és una prioritat?

Totalment. Ja són tres anys i és un dels esdeveniments esportius més importants que acollim. Ens dona visibilitat, prestigi i reforça la secció de tennis. Ja estem treballant perquè la pròxima edició sigui encara més potent, amb més públic, més impacte mediàtic i més complicitat amb la ciutat. L’objectiu és consolidar-lo com una cita de referència a Catalunya.

Què demana al soci en aquest mandat?

Demanem als socis implicació i participació activa. Que confiïn en el projecte, que s’hi sentin partícips i que ajudin a reforçar el vincle amb el club. Ens esperen reptes engrescadors, i la millor etapa del Cercle encara ha d’arribar. Volem que tothom en formi part.