Primera medalla per a Txell Ferré al Mundial de Singapur

Primera medalla per a Txell Ferré en la seva participació al Mundial. La manresana ha aconseguit pujar al podi en una de les dues finals que ha nedat fins al moment a Singapur. El primer metall amb accent sabadellenc de la cita d'enguany va ser aquest diumenge quan l'equip estatal va finalitzar tercer en la rutina lliure amb una puntuació de 321.1328. Una penalització en la penúltima execució va allunyar les d'Andrea Fuentes de la segona posició, que havien ocupat en la ronda preliminar. L'exercici espanyol era el que presentava una major dificultat dels finalistes, fet pel qual, tot i la base mark, van ocupar posicions de podi pel sobre dels Estats Units (318.0808). La plata va ser per al Japó (334.7232), mentre que l'or, de nou, va ser per a la Xina, que va tornar a fer una actuació per a emmarcar i va sumar 348.4779 punts.

Aquest dilluns, en la final del duet tècnic femení, Ferré i la seva companya Lillou Lluís Valette s'han quedat a les portes del podi. Amb una puntuació de 287.3898, han finalitzat en cinquena posició, la mateixa plaça que ja van obtenir a la preliminar. Tot i pujar la dificultat respecte a la classificació, l'execució ha estat, en aquest cas, el taló d'Aquiles de les dues joves nedadores que han acabat lluny dels 295.6240 de les japoneses i de les posicions de medalla, que han completat les russes (300.283), que competeixen com a independents, les xineses (301.4057) i les austríaques (307.1451). Demà dimarts, torn de la final de la rutina tècnica per equips. En la preliminar, Espanya va ser tercera.