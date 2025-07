Concentració de la selecció espanyola al Sabadell Pickleball Club

Sabadell s'ha tornat a convertir en l'epicentre del pickleball estatal amb els jugadors més destacats del panorama nacional. Aquest dijous, la selecció ha realitzat una concentració amb els preseleccionats per formar part del combinat espanyol en les pròximes cites internacionals. Al Vila Pickleball, una vintena de jugadors i jugadores de fins a cinc comunitats diferents, i de totes les categories, s'han citat durant el matí per realitzar partidets i ser avaluats pel seleccionador Estebán Martínez, qui encara ha de decidir la llista per a les competicions dels pròxims mesos.

El primer campionat en l'horitzó és l'Europeu, que es disputarà el setembre, a Roma. "A Espanya tenim un nivell d'esports de raqueta molt alt i l'objectiu és lluitar per les medalles, si pot ser la d'or, millor", admet Martínez. Un dels hàndicaps a l'hora d'escollir els seleccionats és que els jugadors professionals, que tenen un contracte a la lliga americana, no tenen permís per jugar aquest tipus de competicions. "Alguns dels millors no podran venir. És un tema que s'ha de treballar de cara al futur perquè no té sentit. Recorda a quan els jugadors de l'NBA no podien disputar els Jocs Olímpics", apunta. El novembre, la selecció viatjarà fins a Miami per al Mundial de la disciplina.

En clau local, el Sabadell Pickleball Club ha comptat amb sis representants en la concentració: Pep Canyadell, Claudio Quiñones, Jaime Lladró, Mireia Recasens, Núria Salvador i Anna Castells, les dues últimes en la categoria de +50. "És un orgull rebre tant talent a les nostres instal·lacions. Vam ser el primer centre indoor de Catalunya i hem anat fent moltes passes endavant que ens fan estar molt contents", afirma Almudena Lázaro, presidenta del club. També han estat presents el president del comitè nacional de pickleball, Yasin Harrús, el president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo, la regidora d'esports de l'Ajuntament, Montse González. Tots tres han volgut destacar la influència de la ciutat en el pickleball estatal i l'eina que suposa per fomentar l'esport.