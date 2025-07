Txell Ferré, a confirmar la bona entrada de cicle al Mundial de Singapur

Després que waterpolo i aigües obertes encetessin el Mundial de Singapur, a partir d'aquest divendres arriba el torn de la natació artística. L'única representant del CN Sabadell en aquest disciplina és Txell Ferré, ja consolidada en les concentracions de la selecció estatal, un any i mig després d'estrenar-se en l'anterior cita mundialista, a Doha (Qatar). Des d'aquell debut en la rutina acrobàtica de la competició celebrada el gener del 2024, la manresana ha anat creixent a passes de gegant. "Vaig anar als Jocs sent molt petita, però amb un equip més consolidat que em va ajudar a estar còmode. Ara, encara soc de les joves, però em veig més preparada i amb uns objectius a llarg termini. Tot té el seu procés. Estem traient resultats i és important estar a dalt", admet.

Fins al moment, l'inici de cicle olímpic ha estat excel·lent per a Ferré i l'equip espanyol, que lluny de patir un procés d'adaptació amb l'entrada de la seleccionadora Andrea Fuentes, ha sumat medalles en pràcticament totes les proves disputades fins a la data, incloses World Cup, Superfinals i Europeu. "Després dels Jocs, les temporades acostumen a ser més tranquil·les, però realment estem tenint moltes competicions i proves. L'entrada del cicle olímpic ha estat espectacular, és immillorable de moment", assegura la nedadora artística formada al Club. En el que portem de 2025, Txell Ferré s'ha penjat vuit ors, cinc plates i tres bronzes entre les rutines per equips i el duet tècnic, la rutina que ha començat a nedar enguany amb la selecció absoluta.

A Singapur, Ferré competirà precisament en les aquestes quatre proves. L'estrena serà el divendres 19 de juliol, amb la prova classificatòria del duet tècnic juntament amb la jove Lillou Lluís Valette. La final serà el dilluns 21 a les 12:30 h. Abans, el dissabte 19 a les 4:00, l'equip lliure farà el classificatori per a la final, prevista per al diumenge 20 a partir de les 12:30 h. També el dilluns, serà el torn de l'equip tècnic, amb el preliminar a les 4:00 h i la final que serà el dimarts 22 a les 12:30 h. No tornarà a competir la del CNS fins a la darrera de les rutines per equips, l'acrobàtica, que tindrà la fase preliminar a les 4:00 h del dijous 24. El tancament serà el divendres dia 25 a les 13:30 amb la final acrobàtica. Cal recordar que el fus horari de Singapur és de sis hores més que a Catalunya.

Amb els grans resultats obtinguts fins ara, malgrat que algunes de les seleccions potents no han estat presents en totes les competicions, els objectius del combinat estatal són estar a prop de la zona de medalles en totes les proves. "Jo crec que l'objectiu ha de ser continuar millorant les execucions i la sincro i, a partir d'aquí, intentar lluitar per aconseguir medalla a cada prova, que som dels pocs països que les fa totes, això ja té molt mèrit. Crec que si fem el que hem estat treballant fins ara, es veurà reflectit. En aquest sentit, estic molt tranquil·la perquè tenim un gran grup i confiem molt entre tots". Un nou repte per continuar creixent per a la jove nedadora artística del CN Sabadell, que busca continuar consolidant-se en l'elit d'aquest esport.