Agustín Coscia reforça l'atac del CE Sabadell

El Centre d'Esports ha confirmat oficialment el seu segon reforç per a la davantera: Agustín Coscia, qui competirà amb Rodrigo Escudero per un lloc a l'onze inicial de Ferran Costa. L'argentí arriba procedent de l'Hércules, lloc en què s'ha convertit pràcticament en una institució després de dues temporades, especialment pel gol que va suposar l'ascens a Primera Federació davant del Lleida al Rico Pérez, el maig del 2024. En la 24-25, a la categoria de bronze, l'atacant va anotar vuit gols en 33 partits de lliga.

Coscia va fer les primeres passes a l'Argentina, de la mà de Rosario Central, on va disputar cinc partits de la màxima categoria. Posteriorment, va passar per l'Almagro de Primera Nacional abans de creuar l'Atlàntic per iniciar la seva aventura al futbol estatal, de la mà del Zamora. Allà va coincidir amb David Movilla i va aconseguir l'ascens a Primera Federació anotant quatre gols en catorze partits. A l'hivern del 2022, va donar una passa enrere per jugar a l'Alzira, a Segona Federació. Les seves xifres, nou gols en 17 partits, li van valer per fitxar pel Tudelano. Amb els navarresos va signar la seva millor temporada a nivell golejador amb dotze dianes en 26 duels. La seva última etapa, amb l'Hércules, la tanca amb catorze gols en 56 partits. En les últimes hores s'ha acomiadat de l'afició amb un vídeo i una carta.

El davanter de 28 anys, d'aquesta manera, completa la davantera -pel que fa a fitxes sènior- i obre, una mica més, la porta de sortida a Javi Delgado. Un cop es produeixin les baixes que el club té previstes, quedarà una única llicència per a jugadors majors de 23 anys. La prioritat és que aquesta plaça l'ocupi un jugador de la parcel·la defensiva.