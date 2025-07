Els Mossos ja saben qui va convocar la baralla campal de Sabadell: són ultres de la ciutat

Els Mossos d’Esquadra han identificat tres persones que haurien instigat i participat en la baralla campal del passat 3 de juliol a la Creu de Barberà. Segons ha pogut saber del Diari, es tracta d’un grup de joves radicalitzats que haurien promogut l’escalada de violència al barri a través de les xarxes socials. La concentració veïnal per una ocupació altament conflictiva va acabar amb diverses persones ferides, una de les quals de gravetat.

Els tres joves són dels barris del Sud de Sabadell, segons apunten fonts dels Mossos. Formen part del grup de Telegram, Deport Them Now UE [En català, Deporteu-los ara], que està sent investigat per haver incentivat els aldarulls de Torre Pacheco (Múrcia). El col·lectiu incentiva l’odi, convoca “caceries de moros” i té membres d’arreu de l’Estat, segons apunten des de la policia catalana. La Guàrdia Civil va detenir el seu líder dimecres passat.

Els Mossos es posaran en contacte amb els individus en els pròxims dies. Se’ls denunciarà per haver convocat una manifestació sense una notificació prèvia, amb l’agreujant de violència i l’alteració de l’ordre públic. Les multes poden ascendir a 30.000 euros.

En paral·lel, la unitat d’investigació dels Mossos revisa les imatges i els vídeos de la nit dels aldarulls amb l’objectiu d’identificar els autors de les ganivetades, el llançament de pedres i la crema de contenidors. “No quedarà impune”, reiteren des de la policia, que ja va detenir un menor d’edat la mateixa nit dels fets.