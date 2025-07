Sabadell posa mà als conflictes veïnals, amb 71 mediacions l'any 2024

La convivència o conflictes veïnals ha estat l'element que més ha tractat l'equip de suport a les comunitats veïnals, un servei de l'Ajuntament de Sabadell per a assessorar i acompanyar comunitats de veïns de la ciutat. Sabadell ha tractat més de 230 casos de comunitats de veïns de la ciutat entre 2024 i el primer semestre d'enguany, i 125 d'ells han abordat problemes veïnals: 71 el 2024 i 54 el primer semestre d'enguany. Només el 2024 s'ha ofert asessorament de diferents àmbits a 157 comunitats.

La majoria de comunitats treballa més d’una temàtica alhora: les consultes més habituals del 2024 tenen a veure amb qüestions de convivència (71), com ara conflictes veïnals o normes internes, però també d'altres com el manteniment dels edificis (68) i l’organització (65) o gestió econòmica de la comunitat (65). Es presta suport en temes de gestió econòmica, especialment en casos d’impagaments o dificultats per mantenir la comunitat. S'han tractat també problemes derivats de l’ocupació d’habitatges o vinculades a la salubritat.

“L’habitatge se centra molt en la pedra, però té una vessant social i comunitària, i l’Ajuntament ha tingut aquesta mirada, vetllant per la convivència”, ha afirmat Eloi Cortés, portaveu del govern municipal. “L’equip de suport de comunitat fa aquesta tasca: des de petites gestions en el dia a dia, mediació per la convivència fins a acompanyaments en processos de rehabilitació com ara a Torreguitart, Merinals…”

El servei s’ha desplegat de forma equilibrada per tot el municipi, tot i que hi ha hagut més intensitat d’intervencions a Can Puiggener, els barris del sud i Merinals. També a la zona nord de la ciutat i a Torre-romeu i el Poblenou, seguit dels barris del Centre. L’equip de suport a les comunitats veïnals, segons apunta Cortés, actua com un agent facilitador que acompanya les comunitats a construir relacions veïnals, mitjançant una intervenció global.

La rehabilitació de Merinals, a finals d'any

La rehabilitació dels edificis amb danys estructurals del 14 blocs del polígon Arraona-Merinals ha estat una de les grans potes del servei. Els projectes s'han de presentar als veïns aquest estiu per a ser validats, per després sol·licitar les llicències d'obres i, a finals d'anys, podrien començar els treballs.