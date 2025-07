Una branca de grans dimensions va desprendre's dimecres al vespre a la carretera de Prats de Lluçanès –número 131–, a la Creu Alta. La branca va caure damunt d'un turisme que circulava, que la va acabar arrossegant uns metres enllà. La conductora va resultar il·lesa, però l'incident va causar-li danys al vehicle. L'avís es va registrar a les 19:20 h.

Una dotació del cos de Bombers de Sabadell va desplaçar-se fins al punt de l'incident per retirar i trossejar la branca. Mentre els efectius del cos de policia no arribaven, Bombers també es va fer càrrec de regular el trànsit. El carril afectat per l'incident va quedar interromput al trànsit temporalment.