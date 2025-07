Unes declaracions a Telemadrid aixequen polseguera. L'inspector de policia Serafín Giraldo ha comparat els aldarulls perpetrats per l'extrema dreta a Torre Pacheco (Múrcia) amb els viscuts a Sabadell. Tot plegat en el programa El Diario de la Noche que emet la televisió madrilenya.

"Ve succeïnt en diferents llocs, a Alcalá d'Henares, a Sabadell, a Medina del Campo... i només parlo de les últimes. No és especial, no és diferent", indica el policia, que deixa anar una justificació del tot preocupant: "La gent surt al carrer perquè els seus barris hi ha més delinqüència. És legítim".