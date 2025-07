Retiren vuit autobusos amb uns 20 anys d’antiguitat

L’Ajuntament ha autoritzat recentment la concessionària del transport urbà, TUS, a donar de baixa del servei vuit autobusos de la seva flota per antiguitat. Són vehicles que es van matricular els anys 2003, 2004 i 2005 i que es donen per amortitzats per antiguitat i perquè tenen avaries constants i no es poden actualitzar amb els nous sistemes d’informació a l’usuari (SAE), alhora que no disposen de les validadores de la T-mobilitat. Tanmateix, s’apunta que les cotxeres de TUS al passeig del Comerç ja no tenen espai per a ells, especialment després de la recent incorporació dels primers sis autobusos totalment elèctrics que ja circulen per Sabadell.

Dels vuit autobusos que es donen de baixa, dues unitats ja estan retirades del servei des de principis de 2024; una altra va posar fi al seu servei el setembre de l’any passat i les altres cinc unitats restants es retiren ara un cop ja funcionen els nous elèctrics. Concretament, dels vehicles a desballestar n’hi ha un amb una antiguitat de 19 anys, matrícula amb lletres FGH; tres de 21 anys (matrícules CVT); tres de 22, amb matrícules CHJ i CNP i un de 23 anys d’antiguitat, matrícula CBY. Tots comptaven amb motors Euro III en matèria d’emissions de gasos contaminants. Set dels vuit autobusos eren de la marca Scania, models 94B4X2 i N094UB4X2 i, en un cas, Man NL263F.

Flota de baixes emissions

Amb l’estrena dels sis autobusos elèctrics, TUS va detallar en la seva posada en funcionament fa un mes que 41 dels 74 vehicles que té la flota de la companyia són de baixes emissions, xifra que representa el 55% del parc mòbil de TUS. Els nous autobusos, del model Karsan E-ATA, estan equipats amb motors elèctrics de 250 kW de potència màxima i bateries de liti amb capacitat de 449 kWh, que permeten operar tota una jornada sense recàrregues intermèdies.