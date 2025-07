Com fer front a una gran apagada elèctrica?

La gran apagada del passat 28 d’abril va posar en relleu la vulnerabilitat davant una situació totalment imprevista, que va tenir un impacte de diversos centenars de milions d’euros, provocant l’aturada de l’activitat industrial. Per minimitzar els riscos davant un nou tall elèctric perllongat, la Cambra de Comerç va reunir el dimarts passat diversos experts per compartir amb l’empresariat reflexions i alternatives, dins d’un pla B efectiu.

Un dels ponents, en el bloc tecnològic, va ser Òscar Batlle, delegat comercial de Salicru a Catalunya, qui va posar l’accent en la necessitat de dimensionar correctament els sistemes de suport, segons la realitat de cada empresa. “Hi ha empreses que ens truquen demanant un SAI per 24 hores. Però això no és viable: és caríssim, ocupa molt espai i no té sentit per la gran majoria de negocis. El que cal és tenir 10 o 15 minuts d’autonomia per poder apagar sistemes de forma segura.”

En aquesta línia, va advertir que algunes empreses confien en tenir la situació sota control, però és tant o més important disposar d’un SAI com la seva revisió periòdica. ““Durant l’apagada vam descobrir que molts clients tenien les bateries mortes. Havien comprat un SAI fa anys i no havien fet cap mena de manteniment. Això és com un extintor: si no el revises, el dia que el necessites, no funciona.”

Una de les alternatives per continuar amb l’activitat, sempre en funció de la dependència elèctrica de cada empresa, són els inversors solars híbrids amb bateries, que poden actuar com un SAI i mantenir l’empresa en funcionament de manera autònoma. “Teníem clients que no se’n van ni assabentar que havia marxat la xarxa. Després van veure les notícies i es van adonar del que havia passat”, va explicar Batlle.

Ara bé, i preguntat si el futur passa per aquí, va alertar que això no sempre és garantia absoluta: “Hi haurà dies amb núvols o mal temps. A casa pots controlar el consum, però en una empresa això és molt més complicat. Hi ha empreses que pensen a desconnectar-se del tot, però cal anar amb compte. En l’àmbit domèstic és més viable, però en entorns industrials, no ho veig encara realista.”

Finalment, Batlle va recordar la necessitat de e definir clarament què és crític per a cada empresa. “Hi ha negocis on el servidor és clau, d’altres on el més important és la connexió a internet. El router avui és un element essencial: si no tens sortida a internet, estàs completament aïllat”.