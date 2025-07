La temporada de tardor cultural als teatres municipals, en 5 claus

Serà una tardor d’emocions a la Faràndula, el Teatre Principal, l’Estruch i laSala. Hi atracarem amb el vaixell fantasma de L’holandès errant, descobrirem la naturalesa humana més àcida i criticarem la societat líquida amb comèdies. Riurem amb una de les còmiques més populars del moment, gaudirem del talent local, ens tornarem a enamorar de les melodies més boniques que s’han compost mai i posarem en dubte tot el que sabem de la gravetat veient alguns dels millors ballarins del país. Us expliquem la tardor cultural a través de 5 claus.

1. Teatre de primer nivell

Encara hi ha qui agafa el tren per anar a veure teatre a les sales barcelonines sense abans no haver fet ni una ullada a la programació de Sabadell, que compta amb produccions de primer nivell que, precisament, ja han passat per la capital. I amb els millors actors catalans del panorama. Aquesta tardor tindrem a la Faràndula la versió dirigida i protagonitzada per Pere Arquillué de la comèdia Un déu salvatge, de Yasmina Reza. També destaca Gola, que prové del TNC i que compta amb un dels noms de l’escena teatral del país, Oriol Pla, acompanyat de Pau Matas. Hi haurà l’aposta sabadellenca Carn humana, escrita per Josep Julien i amb Santi Ricart, una comèdia negra per reflexionar sobre la deshumanització. Un altre actor de la ciutat conegut per tothom, Jaume Madaula, portarà en un lloc tan singular com el cementiri un exercici poètic sobre la mort, El dol. Per la Faràndula hi passarà l’humorista Martita de Graná, convidada com a cap de cartell del festival Parapariures.

Altres propostes són les obres Un respir, de La Passatgera; Això no és un final, de CIPO 4651; i El combat de les oblidades; i El somni d’una nit d’estiu, de l’aula jove de Joventut de la Faràndula sota direcció d’Albert González.

2. Novetats simfòniques

La gran novetat de la temporada simfònica serà l’estrena del director titular Andrés Salado al capdavant de l’Orquestra Simfònica del Vallès. En aquesta temporada hi haurà Txaikovski, Strauss i Beethoven. Joventuts Musicals portarà la Franz Schubert Filharmonia, Maria Florea, Trio Fortuny, la Gio Symphonia amb Diego Ares i Pau Armengol i Ignasi Cambra. La Banda de Música, per doble: concert amb la Jovenívola i Quim Moya (14 de desembre) i recital nadalenc (21 de desembre).

3. Un vaixell a la Faràndula

La temporada operística arrencarà amb Les noces de Fígaro, de W.A. Mozart (15, 17, 19 i 21 d’octubre) i per primera vegada es representarà un Wagner a la nostra ciutat, L’holandès errant, que previsiblement atracarà un vaixell fantasma a la Faràndula.

4. Per a tots els públics

No faltarà el sempre anhelat musical de Joventut de la Faràndula, que portarà la reposició de Pinocchio el novembre, mentre que haurem d’estar pendents de les estrenes del Sant Vicenç.

La tardor és sinònim, també, d’elPetit, el festival per a la primera infància. Serà del 20 al 24 de novembre.

5. Dansa i circ

El Certamen Coreogràfic de Sabadell celebrarà dues dècades amb les millors coreografies, locals i professionals. Hi haurà també l’espectacle Tenet, d’Eunoia Kolektiva.