Un grup de música balcànica amb milions de seguidors aterra a Sabadell

Una italiana, un francès, un serbi i quatre catalans s'entenen a la perfecció, especialment quan parlen el mateix idioma musical. Amb 13 anys de trajectòria, set àlbums d'estudi i havent sumat actuacions a 44 països, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra s'ha convertit en una referència internacional de la música balcànica desafiant fronteres geopolítiques i artístiques. La gira de la formació passarà per Sabadell, el dijous 17 de juliol, en el festival estiuenc de Joventuts Musicals al Pati del Casal Pere Quart.

"El concert serà una bona festa balcànica", avança el contrabaix serbi Ivan Kovačević, un dels membres originals del grup, que durant un temps va comptar amb el clarinet del sabadellenc de Dani Carbonell. Aquest dijous serà el convidat especial i pujarà a tocar tres cançons. Durant l'actuació, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra oferirà composicions pròpies arrelades en la música tradicional d'aquesta cruïlla cultural de civilitzacions que són els Balcans. De fet, la cantant siciliana Margherita Abita interpreta cançons en romanès, macedoni, búlgar, grec, eslovè, hongarès, albanès i àrab. "És una bogeria!", exclama admirat el contrabaix serbi, qui afegeix: "És una manera de trencar barreres".

Mai abans una formació tan viral com la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ha actuat al Pati del Casal Pere Quart. La banda va néixer en trobades d'amics a jams musicals. De mica en mica, l'interès per la música balcànica va anar creixent. Fins que van tenir un cop de sort, segons descriu Kovačević: "Vam publicar un vídeo a Youtube que va despertar un interès immens. Ens van començar a conèixer per tot el món". Avui en dia, el vídeo ja té 12 anys i acumula 15 milions de visualitzacions. Des que el van publicar, el grup ha evolucionat i s'ha professionalitzat. Els videoclips de la formació continuen triomfant i alguns ja tenen més de 7 milions de visualitzacions. Potser no va ser un cop de sort.

La formació ha passat el darrer cap de setmana per Turquia, on va actuar davant de 3.500 persones a la ciutat de Bursa. Els tindrem al Casal Pere Quart, però estan acostumats a grans masses de públic, com els 4.000 espectadors d'Istambul o les 3.000 de Belgrad. Tot i que cap membre del grup ha begut des de petit de la música balcànica, sinó que s'hi han format de grans, és precisament en els països del sud-est d'Europa on desperten més expectació. "No tenia gens clar actuar a Sèrbia, em feia molt respecte. Però sempre ha anat genial i aquests són els països on tenim més seguidors!", diu Kovačević.