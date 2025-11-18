El musical ‘Pinocchio’ finalitza la seva trajectòria amb 11.200 espectadors

El musical de la Joventut de la Faràndula Pinocchio va finalitzar diumenge la seva trajectòria al Teatre la Faràndula de Sabadell amb la darrera de les sis funcions que se n’han fet entre el 8 i el 16 de novembre i que han reunit 3.300 espectadors, circumstància que eleva el balanç total del muntatge fins a 11.200 assistents al llarg de les tres temporades que s’ha mantingut en cartellera.
Estrenat el maig de 2024 i reposat el març de 2025, Pinocchio va sumar 7.900 espectadors en les seves dues primeres temporades. El retorn final d’aquest novembre ha completat el cicle habitual de les propostes de la Joventut de la Faràndula.
Amb guió original d’Òscar Rodríguez i música de Jordi Campoy, Pinocchio parteix del clàssic de Carlo Collodi per explicar la història d’un titella que vol ser un nen de veritat, emprèn un viatge de descoberta personal i s’enfronta a dilemes sobre la identitat, l’amistat i l’acceptació. El narrador Beppe Grillo guia el públic per les seves aventures i pels personatges que l’acompanyen o el posen a prova.
Els Pastorets, a la vista
A partir d’ara, la Joventut de la Faràndula enceta un nou tram de temporada. Els Pastorets, sota la direcció de Jaume López, s’estrenaran el 20 de desembre i es representaran en nou funcions, una més del que era habitual, fins a l’11 de gener. Paral·lelament, l’entitat prepara també els Els Pastorets Infantils, dirigits per Berta Corbera, Georgina Prats i Dani Peig, a càrrec dels alumnes del Taller de Teatre Infantil, que es podran veure els dies 24 i 25 de gener a La Sala Miguel Hernández.
La programació continuarà a la primavera amb la reposició de La Sireneta, dirigida per Salva Peig i Maria Pla, que tornarà a l’escenari els dies 7, 8, 14, 15, 21 i 22 de març, i culminarà al maig amb l’estrena del nou muntatge musical Ventafocs, dirigit per Albert González, previst per als dies 16, 17, 23 i 24 de maig.
Precisament, Ventafocs comptarà amb els sabadellencs Abel Garriga i Gara Roda, com a compositor i lletrista, respectivament. Tots dos acaben de rebre el premi Butaca per la seva feina al musical Ànima, estrenat la temporada passada al Teatre Nacional i que es reposarà la propera temporada al Teatre Tívoli.