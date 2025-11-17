El piano de David Casanova tanca la residència de Casablancas

David Casanova interpretarà aquest dimecres a la tarda al Saló del Teatre Principal una part de l’obra que Benet Casablancas ha compost per a piano: una dotzena d’obres, creades durant un període d’una trentena d’anys i estrenades a algunes de les sales més prestigioses del món. D’un sabadellenc des d’un altre sabadellenc, en el marc de la temporada de música de Cambra de Joventuts Musicals de Sabadell. De fet, aquest concert tancarà la residència que l’entitat ha dedicat a Casablancas des de principis de 2024.
El concert d’aquest dimecres (19h) està dedicat a una primera part de l’obra del compositor sabadellenc. Des del “jovenívol” Preludi i fuga, de 1976, fins a Tombeau, de 2005, en homenatge a Joaquim Homs. Entremig, en paraules de Casanova, hi ha obres “d’intimisme expressionista” com Tres peces (1986); el gest reverencial de Full d’Album (1993) cap a Schubert, un dels seus autors preferits; la “fantasia festiva, juganera i virtuosa” que és Scherzo (2000); i més endavant, l’homenatge a Beethoven de Bagatel·les (2003).
Casanova aborda el concert de Casablanca buscant l’equilibri entre plasmar el conjunt progressiu de tota la seva obra i respectar la personalitat de cada peça. Ha interpretat la música del compositor en diferents ocasions entre 2009 i 2022.
Les obres del compositor sabadellenc han estat interpretades al Wigmore Hall i al Barbican, de Londres; a La Philharmonie de Berlín, el Miller Theater de Nova York, al Musikverein de Viena i, per exemple, al Bozar de Brussel·les. Ha estat resident a Barcelona, Madrid i Sabadell, entre altres ciutats. Fins i tot, la biblioteca del Congrés de Washington guarda alguns manuscrits seus de partitures.