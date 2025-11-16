Sabadell s’hi suma: música i cultura per Palestina amb l’ACT X PALESTINE

La sala Maloa serà l’escenari d’un concert solidari per Palestina divendres 28 de novembre a partir de les 18.30 h. Es tracta d’una iniciativa d’Act x Palestine i comptarà amb una àmplia representació sabadellenca sobre l’escenari. Al cartell apareixen artistes com Triquell, Azul i Lu Rois, així com Maria Hein, Cheb Balowski, Irieix i els DJs locals Casqui, Nàtura i Tofu. L’escriptor sabadellenc Roc Casagran i l’activista David Fernàndez també participaran a l’acte. L’entitat sabadellenca Sabadell Sona s’encarrega d’organitzar aquesta reivindicativa jornada solidària que unirà música, cultura i compromís. Els beneficis es destinaran íntegrament a donar suport al poble palestí: "És una resposta col·lectiva davant la impunitat que ha fet possible el genocidi a Gaza", reivindiquen els organitzadors.
Arnau Solsona, organitzador a Sabadell i director de l’Embassa't, explica: “Act x Palestine va sorgir fa gairebé dos mesos amb un grup que ja havia estat solidari en projectes com el Som València. Vam unir promotors, sales i artistes de tota Catalunya per organitzar un concert central i diversos esdeveniments. Sabadell Sona Jove, juntament amb la sala Maloa, facilita tot el necessari perquè els fons recaptats vagin íntegrament al poble palestí".
Sobre la resposta de la comunitat artística davant aquesta crida pel poble palestí recalca: "Creiem que la música i la cultura tenen un paper fonamental: exposar-nos a la realitat del genocidi i sensibilitzar la societat. Els artistes seleccionats, locals i internacionals, aporten compromís i veu per fer-nos reflexionar. És un petit granet de sorra, però important per conscienciar i mobilitzar la societat, tot mantenint un espai de festa i comunitat."