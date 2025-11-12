Josep Julien, premi Frederic Roda de Teatre amb una text que denuncia la corrupció a València

El sabadellenc Josep Julien, amb l’obra Steak Tartar, ha guanyat el Premi Frederic Roda de Teatre 2025, organitzat per la Diputaciuó de Barcelona amb l'Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB). Està dotat amb 8.000 euros i l’edició del text.
Steak Tartar és una comèdia que denuncia la corrupció política a València amb elements de l’absurd i del thriller. La peça fa una caricatura de les dinàmiques de poder, posant en relleu l’extrema volatilitat de les relacions humanes.
El jurat del Premi Frederic Roda de Teatre ha destacat i primat la originalitat de la proposta, que combina comèdia, absurd i thriller polític, la seva capacitat d’enganxar el públic fins al final gràcies a un ritme àgil, amè i divertit, i la viabilitat escènica de l’obra.
Josep Julien i Ros és dramaturg, actor i director, graduat en Interpretació a l'Institut del Teatre. Alterna regularment la feina al teatre amb la televisió i el cinema, i ha publicat set textos teatrals, els quals han estat tots guardonats en diferents certàmens. A l'octubre va portar al Teatre Principal l'obra Carn Humana, que ara es representa a la Sala Atrium.