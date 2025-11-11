ARA A PORTADA
“Rosalía va estar a punt d'actuar a Sabadell, però es passava 800 euros del pressupost” Guillem Plans Roca
Les denúncies per habitatges ocupats creixen més d'un 120% a Sabadell en un any Jan Cañadell Puigmartí
Les xarxes socials, la nova televisió dels joves: "La veritat es valora menys, volem coses entretingudes o d’acord amb el que pensem" Sergi Gonzàlez Reginaldo
VÍDEO | Els patinets elèctrics, sota la lupa: què passa quan te'l confisquen i quines sancions hi ha? Jan Cañadell Puigmartí
Sopa de Cabra i Lia Kali se sumen al cartell del festival Observa 2026
Buhos i Miquel del Roig han esgotat les 5.000 entrades gratuïtes de la inauguració