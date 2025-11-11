ARA A PORTADA

Sopa de Cabra i Lia Kali se sumen al cartell del festival Observa 2026

Buhos i Miquel del Roig han esgotat les 5.000 entrades gratuïtes de la inauguració

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 12:02

El festival Observa 2026, que se celebrarà del 21 de maig al 7 de juny al Parc Catalunya, es comença a definir. Després de saber que començarà amb un concert gratuït de Buhos i Miquel del Roig, que van esgotar les 5.000 entrades disponibles, el cartell de l'edició ha sumat dos caps de cartell: el mític grup de pop rock en català Sopa de Cabra, immers en la gira de celebració dels 40 anys, i la cantautora Lia Kali. A més, s'hi han afegit dues sabadellenques: la rapera Lil Aiden i l'artista de pop en anglès amb tocs d'electrònica Carlota Flâneur

Serà la cinquena edició, que inclourà festes com el El gran Tardeo 90's, el Diferent Electronik Fest, el Techno Flamenco i el Reggaeton Summer. S'hi afegirà una novetat: aquest any, la cursa Corro contra el Càncer s'inclourà en la programació del festival Observa.

L'Observa continuarà comptant amb el village, un espai gastronòmic amb un escenari per artistes emergents. “Aquesta cinquena edició és molt especial per a nosaltres. Volíem començar a compartir l’emoció del que ens espera, però encara queden algunes sorpreses que anunciarem ben aviat”, explica l’equip organitzador del Festival Observa. Les entrades ja es poden adquirir al portal del festival. 

 

