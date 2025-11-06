ARA A PORTADA

Cultura i oci

Una cua de lectors omple el carrer de Sant Antoni per veure l'escriptor Javier Castillo

L’autor malagueny, un dels noms més destacats del thriller internacional, ha signat exemplars del seu nou llibre 'El murmuri del foc' a la Llar del Llibre davant d’un públic multitudinari

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 20:47
Actualitzat el 06 de novembre de 2025 a les 20:53

Molts vianants s'han trobat aquest dijous una llarga cua ocupant tot el carrer de Sant Antoni fins a l'entrada de la Llar del Llibre. El causant d'aquest rebombori ha estat l'escriptor malagueny Javier Castillo que ha signat llibres a la llibreria sabadellenca a partir de les 18.30 h. Semblava més la recepció a una estrella del pop que no pas a un escriptor, però en el cas de Castillo és bastant comú aquest efecte. L'escriptor és una de les veus més reconegudes dins del gènere del suspens a tot el món (ha estat traduït a vint-i-quatre idiomes) i ha captivat 2.500.000 lectors només a l’Estat. La seva última novel·la es titula El murmuri del foc (2025) i està disponible en català editada per la Rosa dels Vents.

