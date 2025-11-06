ARA A PORTADA
-
VÍDEO | Les afectacions de les fortes pluges a Sabadell: talls de vies, equipaments tancats i afectacions al transport públic Marta Ordóñez | Marc Béjar Permanyer | Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
-
-
"Hem rebut una factura de la llum desmesurada i volem saber quin problema hi ha" Marta Ordóñez | Jan Cañadell Puigmartí
Una cua de lectors omple el carrer de Sant Antoni per veure l'escriptor Javier Castillo
L’autor malagueny, un dels noms més destacats del thriller internacional, ha signat exemplars del seu nou llibre 'El murmuri del foc' a la Llar del Llibre davant d’un públic multitudinari