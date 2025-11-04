El Festival elPetit, un referent en arts escèniques per a la primera infància a Catalunya, celebra la seva 21a edició. Del 15 al 30 de novembre, onze ciutats del territori acolliran més de 97 funcions, 15 espectacles i una vintena d’activitats paral·leles adreçades a infants de 0 a 5 anys i les seves famílies. La presentació del festival s’ha fet aquest dimarts 4 de novembre a laSala de Sabadell, amb la participació de les codirectores Eulàlia Ribera i Isabel Urpí, i representants institucionals de l’Ajuntament de Sabadell.
Sota el lema “Teixim?”, el festival invita a construir xarxes entre infants i artistes, i a reivindicar la comunitat com a espai d’acollida, escolta i transformació. “Volem trencar l’individualisme i fer de l’art una eina de connexió”, afirma Urpí. Per la seva banda, Ribera destaca la dimensió col·lectiva i internacional del projecte, amb 25 espais implicats i més de 100 professionals acreditats. La programació inclou propostes de dansa, música i teatre com Komunumo (Eléctrico 28), So (LagunArte, França), Ona (LaSúbita), Gesto (Taiat Dansa, València), entre d’altres. A banda dels espectacles, s’ofereixen tallers creatius amb persones internes i sessions familiars pensades per reforçar els vincles afectius. A més, aquest any s’incorporen dues noves seus al festival: el Teatre Lliure de Montjuïc i el Centre Penitenciari de Ponent.
Més enllà de la programació artística, elPetit impulsa també el X Encontre Internacional d’Arts per a la primera infància. Tindrà lloc del 20 al 23 de novembre i reunirà més de cent professionals de la cultura, l’educació, la salut i l’acció social per reflexionar sobre els reptes del sector. La inauguració, el 20 de novembre, coincideix amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants, i se celebrarà amb l’espectacle “Fosca”, de Aurora Bauzà i Pere Jou. La codirectora Ribera explica que “és una companyia que per primer cop s'apropa a aquesta franja d'edat, amb veu i llum, molt imaginatiu, divertidíssim i molt poètic".
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa, subratlla que el festival “és un projecte madur i consolidat, capaç de portar la ciutat al mapa internacional de la creació artística contemporània”. També remarca que, després d’anys de dificultats, “elPetit viu un moment de plenitud i creixement”. Creat l’any 2005 per laSala de Sabadell, elPetit s’ha consolidat com un espai únic a Europa dedicat a les arts per a la primera infància. “És un festival que cuida la sensibilitat dels més petits i defensa l’art com un dret des del primer dia de vida”, conclou Urpí.