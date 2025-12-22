Per Nadal, cada ovella té un corral cultural

Hi ha vida cultural més enllà del Llaminer. Per Nadal tenim una programació de teatre i música de primer nivell, ideal per regalar experiències. Us detallem els espectacles que es poden veure a Sabadell aquests dies.
Pastorets de la Faràndula
Direcció: Jaume López. 26, 27, 28 de desembre. 1, 4, 10 i 11 de gener. Preu: 12 euros.
Pastorets del Sant Vicenç
Teatre. 26, 27, 28 de desembre. Direcció: Toni Ten. 1, 3, 4, 6, 11 i 18 de gener. Preu: 14 euros.
Nadal a Cals Cupiello
Al Teatre Sant Vicenç. 25 de desembre. 2, 9. 10, 16, 17 i 25 de gener. Dirigida per Jordi Brunet, és una comèdia dramàtica ubicada a Nàpols als anys 30, que retrata amb tendresa i ironia les tensions i les misèries familiars.
Festival de valsos i danses
A la Faràndula, per part de l’Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig, que en el tradicional concert festiu acomiada l’any. Amb la soprano Laura del Río, alternant-se en el rol amb Tona Gorina. El programa compta amb peces de Leonard Bernstein, Strauss, Juli Garreta, Bellini, Arditi, Cristóbal Odrid, Rafael Martínez Valls i Sibelius. Serà el 3 i 4 de gener.
Sort en tenim
A la CavaUrpí, el 25, 26, 27 i 28 de desembre, per part d’Il·lús Teatre. És un cabaret literari que ofereix un recorregut per autors, textos i cançons de Molière, Calderón, Pirandello, Espriu, Wordsworth, Shakespeare i molts altres, “desdramatitzant-los i fent-los propers, interessants i, fins i tot, divertits”. El repartiment està format per Eric Alés, Mariona Ribas, Diana Torné i Marta Tricuera, acompanyats pels músics Artashes Aslanyan (piano), Pol Barbé (baix) i Betel M. Daura (bateria). La producció executiva és de Pere Urpí i el control tècnic, de David Roa.
Exposició de tapissos de Carme Gutés
Espai Foc Ventura acull fins al 15 de gener una exposició amb obres de l’artista tapissera sabadellenca.
Exposició La modista: darrere la costura de Pilar Cases
Al Casal Pere Quart. Homenatge a la modista sabadellenca on es poden trobar més d’un centenar dels vestits que va cosir al llarg de la seva vida. Fins al 31 de desembre. A les tardes, de 17h a 21h.
Concert de Sant Esteve
A càrrec de l’Orfeó de Sabadell. El 26 de desembre a les 11.30h, a la Parròquia de la Puríssima.