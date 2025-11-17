'Sort en tenim!', el nou cabaret literari nadalenc d'Il·lús Teatre a la CavaUrpí

La companyia Il·lús Teatre tornarà a la CavaUrpí durant les festes de Nadal amb Sort en tenim!, la seva nova proposta escènica nadalenca dins el format del cabaret literari, que s’ha convertit en una autèntica tradició a la ciutat. Serà la 28a edició d’aquesta iniciativa, una coproducció d’UiU Promotors i Il·lús Teatre, que es podrà veure en set ocasions entre el 20 i el 28 de desembre.
Al llarg de gairebé tres dècades, el cabaret literari nadalenc d’Il·lús Teatre ha anat consolidant un estil propi, fidel a la poesia, la reflexió i la ironia, amb una resposta entusiasta i fidel per part del públic. Cada any s’hi incorporen nous espectadors, i la companyia celebra, amb orgull, veure créixer una segona generació d’assistents: “Els fills que abans venien amb els pares, ara tornen amb les seves parelles o els amics”, expliquen.
Dirigit i escrit per Jordi Fité, Sort en tenim! vol ser un agraïment a la cultura i a la paraula, un recorregut per autors, textos i cançons que no ofereixen solucions, però sí miralls on reconèixer-nos. “Sabem que potser anem una mica a contracorrent —afirmen des d’Il·lús—, però també que l’art pot fer reaccionar, encuriosir i remoure consciències. Sort en tenim, d’això”.
Amb la música i les cançons en directe com a segell distintiu, l’espectacle transitarà per fragments de Molière, Calderón, Pirandello, Espriu, Wordsworth, Shakespeare i molts altres, desdramatitzant-los i fent-los propers, interessants i, fins i tot, divertits. Sort en tenim! és, alhora, una celebració del teatre com a espai compartit i de la paraula com a vehicle d’emoció i pensament.
El repartiment està format per Eric Alés, Mariona Ribas, Diana Torné i Marta Tricuera, acompanyats pels músics Artashes Aslanyan (piano), Pol Barbé (baix) i Betel M. Daura (bateria). La producció executiva és de Pere Urpí i el control tècnic, de David Roa.
Sort en tenim! es representarà a la CavaUrpí de Sabadell els dies 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de desembre, en horaris de 19.00, 18.30 i 21.00 segons sessió. Les entrades es poden ja estan a la venda a través de la plataforma Codetickets.
Més coproduccions d’UiU
La programació nadalenca de la CavaUrpí es completarà amb dues coproduccions més d’UiU Promotors, que comparteixen amb Sort en tenim! la voluntat de posar en diàleg la música i la paraula. El diumenge 30 de novembre, Jordi Boixaderas i Marina Prades presentaran de nou Visca l’amor!, un homenatge poètic a Salvat-Papasseit que torna a Sabadell després d’una exitosa gira per tot Catalunya. Estrenat a la Cava l’any del centenari del poeta, l’espectacle recupera la seva obra i el seu esperit vital amb la veu inconfusible de Boixaderas, la sensibilitat musical de Prades i l’acompanyament al piano d’Artashes Aslanyan, sota la direcció de Jordi Fité.
El dijous 11 de desembre, la pianista Laura Andrés i la cantant Marina Prades oferiran Els dos estels de Nadal, una proposta delicada i emotiva que convida a viure l’esperit de les festes a través de cançons, poesia i sensibilitat compartida. Amb veu, piano i violí, el concert —que arriba a la seva tercera edició— es consolida com una cita entranyable i esperada del calendari nadalenc de la CavaUrpí.