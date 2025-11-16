ARA A PORTADA

FOTOS | La Cursa 'Beat for Life' del Club reuneix gairebé 700 corredors en una edició de rècord

La reconeguda iniciativa del Club torna a destacar amb gran participació i suport institucional en benefici de la Fundació Oncolliga

Publicat el 16 de novembre de 2025 a les 20:54
Actualitzat el 16 de novembre de 2025 a les 20:59

La XXX Cursa del Club Natació Sabadell 'Beat for Life', celebrada aquest diumenge 16 de novembre, ha estat una edició multitudinària amb prop de 700 participants repartits entre les categories de 5 i 10 km, demostrant un any més la força de l’esport solidari a Sabadell. En la distància de 10 km, Daniel Teruel i Mariona Soler han assolit el millor temps en categoria masculina i femenina respectivament, mentre que en els 5 km els vencedors han estat Pol Mercadé i Paula Guerrero. L’acte ha comptat també amb la presència del Secretari General de l’Esport, Abel Garcia, l’alcaldessa Marta Farrés i la regidora d’Esports Montse Gonzalez, que han volgut donar suport a la iniciativa en benefici de la Fundació Oncolliga.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

