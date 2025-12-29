El CNS Tennis Taula, gran triomfador del Campionat de Catalunya de Joves

El tennis taula del Club Natació se situa, una vegada més, entre els millors del país. Els nedadors van triomfar en el Campionat de Catalunya de Joves celebrat a Reus la setmana passada, situant-se en el més alt de la classificació general del torneig amb fins a nou ors, quatre plates (i mitja) i quatre bronzes. En la taula de la categoria masculina, el Club va liderar amb força claredat, mentre que en la femenina va ser tercer, per darrere del Club Falcons, segon amb tres ors i quatre bronzes, i que es va quedar a les portes del podi en el global de la competició, en quarta posició.
En el CNS, per equips van aconseguir l'or en aleví femení, cadet masculí i infantil masculí, la plata en benjamí masculí, cadet 'C' masculí (la final de la categoria va ser entre dos equips de l'entitat), juvenil masculí i bronze en aleví masculí. Pel que fa a les proves individuals, Axel Tomàs va pujar al més alt del calaix en prebenjamí, Thiago Huguet en benjamí, Karen Yang en aleví femení, Fran Serrano en infantil i Luca Khidasheli en juvenil. Serrano també va ser bronze en cadet.
En els dobles, Khidasheli i Joan Barberà van ser campions en juvenil, Huguet es va penjar la plata en benjamí juntament amb Marc Mampel del CTT Amics de Terrassa, Quim Barberà i Serrano també van ser segons en infantil, Karen Yang va aconseguir el bronze juntament amb Lia del CTT Vilablareix en aleví femení, igual que Barberà en cadet amb Pol Nuñez del CTT Badalona i Huguet i Unai Tomàs també van aconseguir un gran tercer lloc.
Els Falcons, per la seva banda, van aconseguir l'or per equips en infantil femení, en els dobles infantil amb Aina Casanovas i Ainoa Caparrós i en sub-21 de Mariangel Paola Diaz. Casanovas i Caparrós també van ser bronze en cadet, Casanovas tercera en individual infantil i l'equip aleví femení també va pujar al podi completant una gran actuació per a l'entitat sabadellenca.