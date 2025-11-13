La Setmana del Llibre girarà al voltant de tres temes: el dol, l’enfortiment i els valors

El Casal Pere Quart es convertirà en l’epicentre de la reflexió, la lectura i la cultura compartida durant la Setmana del Llibre SBD, que tindrà lloc del 17 al 23 de novembre. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament de Sabadell, creix any rere any i aquesta quarta edició el programa aplega conferències, recitals, debats i una gran presència d’autor locals. L’acte de presentació s’ha celebrat aquest dijous 13 de novembre al Casal Pere Quart, amb la participació del regidor de Cultura, Carles de la Rosa, i la coordinadora del cicle, l'escriptora sabadellenca Montse Barderi. Tots dos han destacat el paper clau del projecte com a punt de trobada entre autors, lectors i institucions locals. “La Setmana del Llibre va néixer com una proposta per donar visibilitat als creadors i creadores locals, però avui ja és molt més que això”, subratlla De la Rosa.
Les tres primeres jornades de la setmana seran temàtiques. Dilluns, dia 17, es tractarà el dol, amb una taula rodona amb l'actor Jaume Madaula, autor de l’espectacle El dol és aquella cosa amb ales i les autores Montse Alberts, Gemma Casamajó i Anna Gual, que han tractat la pèrdua en els seus llibres. A la jornada de dimarts 18 es parlarà de l’enfortiment, amb les xerrades Poetes catalanes contemporànies amb Caterina Riba, Els beneficis de la lectura al llarg de la vida de la mà del doctor Miguel Aguilar i l’actor Jep Barceló, i Com esquivar la pressió estètica a càrrec de Marta Pontnou. I dimecres, la tercera jornada temàtica, es dedicarà als valors, amb la presentació del llibre Lideratge transformacional de Núria Aymerich, la xerrada Claus per comprendre un món en conflicte, amb Manuel Manonelles, i l’espectacle Pompeu Fabra: jugada mestra! d’Òscar Intente i Maria Pla. Aquestes sessions, segons el regidor, “volen obrir espais de reflexió i de diàleg que vagin més enllà de la lectura, i que ens ajudin a entendre el paper de la cultura com a eina de creixement personal i col·lectiu”.
El dijous, dia 20 estarà dedicat als autors i autores sabadellencs, amb una mostra de novetats literàries i reconeixements a figures destacades com Mercè Cabrera Fosch, Concepció Domènech, Lola Lapaix i Xavier Vidal. A més, la jornada comptarà amb una xerrada de Dolors Udina sobre la seva trajectòria com a traductora literària de Virginia Woolf. El vespre acabarà amb la taula rodona Cracs de Sabadell, una conversa sobre la presència sabadellenca en els mitjans de comunicació més referents del país. Al dia següent, el divendres, tindrà lloc un dels moments més emocionants de la setmana: un homenatge al filòsof i teòleg Pere Lluís Font, que ha estat distingit, aquest any, amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i resideix actualment a Sabadell. L’acte constarà d’una entrevista del cap de Cultura del Diari de Sabadell, Guillem Plans, i lectures de Mariona Ribas.
La Setmana del Llibre culminarà el cap de setmana amb dues propostes. Dissabte, de 10 h a 14 h a la Rambla de Sabadell, acollirà una jornada de signatures d’autors i autores locals. I l’últim dia, el diumenge, es dedicarà la jornada a la importància del periodisme local, una de les tradicions del cicle. La periodista Neus Bonet encapçalarà una taula rodona per reflexionar sobre el paper dels mitjans i els reptes del periodisme en l’era digital, acompanyada de Marta Ordóñez (Diari de Sabadell), Mireia Sans (Ràdio Sabadell), Jordi de Arriba (iSabadell) i Joan Muñoz (TV Sabadell-Vallès).
Amb la participació d'una quarantena d'autors locals, la Setmana del Llibre SBD 2025 vol reafirmar l'aposta de Sabadell per la cultura de qualitat i de proximitat. De la Rosa ha volgut remarcar "l'enorme talent literari que tenim a la ciutat i la importància de continuar donant veu als nostres creadors". A totes les activitats s'hi podrà accedir de manera gratuïta, fins a omplir aforament en el cas de les xerrades al Casal Pere Quart, i completament lliure a les signatures de dissabte. El programa complet el pots consultar a la web sabadell.cat/cultura.