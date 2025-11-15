La Creu Alta vibra amb els més petits en una edició multitudinària de "Som la ceba!"

La plaça de la Creu Alta s'ha transformat aquest dissabte 15 de novembre en escenari de la segona edició del festival "Som la ceba!". Una iniciativa adreçada a les famílies amb infants de 0 a 6 anys que volen gaudir d'una jornada d'activitats (de 9.30 h a 13 h) pels més petits. Desenes de famílies han omplert la plaça participant en tota mena de jocs a l'aire lliure i espectacles com el TOC-TOC (que ha fet interactuar a la canalla amb música i materials sonors) o el contacontes "Contes d’aquí i d’allà", amb Carles Cuberes; un gran èxit que ha reunit famílies senceres per descobrir les històries de Cuberes.
Moltes de les famílies assistents han descobert aquest dissabte per primera vegada el festival. Per exemple Núria Carrillo, que ha vingut amb el seu nebot, explica que es va assabentar de l’activitat "per Instagram, i ho vaig compartir amb el meu cunyat i la meva germana. Una forma de fer una activitat conjunta amb el meu nebot". Per a ella, les iniciatives pels més petits són molt necessàries: "Activitats com aquestes són un descobriment. Normalment, es fan per a nens una miqueta més grans o adolescents i poques vegades es fan propostes a la ciutat per als nens i nenes d’entre 0 i 6 anys. I mira, és un èxit".
Carrillo comenta que al seu nebot el que més li ha agradat "són les activitats que han repartit pel parc de la Creu Alta (els dibuixos, fer construccions) i la seva preferida, la cuineta amb sorra i pinyes". Entre somriures, reconeix que "encara no hem tingut temps de gaudir del contacontes perquè està molt concentrat amb aquestes".
Propostes d'oci alternatiu pels més petits
També hi ha assistit Anna Cases, acompanyada de la seva filla i els seus dos nets. "Com tenim dos petits a casa, estàvem buscant alguna activitat per gaudir tota la família aquest cap de setmana. La meva filla va cercar per internet activitats i va trobar aquest festival, una ocasió perfecta per quedar tots", explica.
Destaca que s'organitzin propostes d'oci familiar a la ciutat: "Necessitem alternatives pels nens. Valorem molt el fet que no hàgim d’anar a un centre comercial amb ells o als típics parcs que ja tenen avorrits". Els seus nets, d’un any i mig i tres anys, "ho estan gaudint molt. Han fet tots els jocs que han pogut i més, i ara estan bocabadats amb el contacontes".
Per la seva banda, Rubèn Cantó, que ha vingut amb el seu fill de cinc anys i la seva parella, destaca la importància de tenir esdeveniments pensats per a la primera infància: "Vam descobrir a xarxes que es feia aquesta activitat per a nens de 0 a 6 anys. Hem de celebrar que al barri es facin propostes d’aquesta mena per als més petits. Aquests són espais ideals on els nens socialitzen amb altres nens que, per exemple, no formen part de la seva escola; fan amics, s'ho passen bé i fins i tot aprenen".