Festa del cine a Sabadell: preus, pel·lícules, horaris...

L'Imperial i l'Eix Macià omplen la cartellera en una setmana especial

  • La projecció d'Estrany riu a l'Imperial -
Publicat el 04 de novembre de 2025 a les 09:39

Els amants del cinema estan d'enhorabona. Fins al dijous, els espectadors que vulguin anar a veure alguna de les propostes a les sales de l'Eix Macià i l'Imperial ho podran fer per un preu reduït de 3,50 euros per entrada. Com és tradició cada tardor, entre el 3 i el 6 de novembre omplir la butaca surt més econòmic.

La Festa del cine és ja una tradició que molts sabadellencs aprofiten per gaudir dels films del moment. A la cartellera, apareixen opcions com 'A pesar de ti', 'Black phone 2', 'Una batalla tras otra', 'La cena' o 'Monsieur Aznavour'. Tocarà agafar les crispetes i gaudir!

