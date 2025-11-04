Festa del cine a Sabadell: preus, pel·lícules, horaris...

Els amants del cinema estan d'enhorabona. Fins al dijous, els espectadors que vulguin anar a veure alguna de les propostes a les sales de l'Eix Macià i l'Imperial ho podran fer per un preu reduït de 3,50 euros per entrada. Com és tradició cada tardor, entre el 3 i el 6 de novembre omplir la butaca surt més econòmic.\r\n\r\nLa Festa del cine és ja una tradició que molts sabadellencs aprofiten per gaudir dels films del moment. A la cartellera, apareixen opcions com 'A pesar de ti', 'Black phone 2', 'Una batalla tras otra', 'La cena' o 'Monsieur Aznavour'. Tocarà agafar les crispetes i gaudir!\r\n