Han arribat les primeres confirmacions al cartell de l'Embassa't 2026. Els artistes anunciats de moment d'aquesta 18a edició són Alosa, Ángeles Toledano, Cora Novoa, Dan Peralbo i el Comboi, Lechuga Zafiro i Mad Miran B2B Oma Totem.
El festival de música se celebrarà els dies 14, 15, 16 i 17 de maig al Parc Catalunya. Com en els darrers anys, hi haurà un únic concert els dies de la inauguració i de la cloenda, el dijous i el diumenge. La resta d'artistes, que sumaran una trentena de propostes, es repartiran entre el divendres i el dissabte entre els diferents escenaris. A més, hi haurà un concert de presentació de l'edició el dissabte 9 de maig, a l'Estruch.
La cantaora Ángeles Toledano, una de les veus més sòlides del nou flamenc contemporani i autora de Sangre Sucia —disc nominat als Latin Grammy 2025—, i la productora gallega Cora Novoa, figura imprescindible de l’electrònica experimental internacional, encapçalen una programació que aposta per visibilitzar els sons més emergents, alternatius i joves del panorama actual. També pujaran als escenaris el duet Alosa i la seva proposta de folklore català actualitzat; el productor i compositor uruguaià Lechuga Zafiro, referent del club experimental llatinoamericà; la neerlandesa Mad Miran b2b Oma Totem, en una sessió d’electrònica conjunta, exclusiva i hipnòtica; i la formació de Torelló Dan Peralbo i el Comboi, que tot just acabarà de publicar el seu segon disc d’estudi a principis de maig.
Les entrades de l’Embassa’t 2026 ja estan a la venda, de moment en la modalitat d'abonament de dos dies (divendres 15 i dissabte 16) per 59 euros.
Imatge renovada per celebrar el 18è aniversari
Coincidint amb l’inici de la 18a edició, l’Embassa’t ha presentat una nova identitat gràfica acompanyada del concepte “18 anys provocant”. És així com el festival celebra simbòlicament la seva majoria d’edat dins un sector “on els projectes independents, alternatius i sense ànim de lucre rarament aconsegueixen fer-se grans sense claudicar i renunciar a la seva essència”, afirma el director de l’Embassa’t, Arnau Solsona.
L'edició de l'any passat va sumar entre els quatre dies més de 9.000 assistents en 29 concerts. Va ser un Embassa't de rècord.