Arriba la darrera tanda de funcions de 'Pinocchio' al Teatre la Faràndula de Sabadell

Després d’haver reunit 7.900 espectadors en les seves dues primeres temporades, el musical Pinocchio, produït per la Joventut de la Faràndula, afronta la seva darrera tanda de funcions aquest novembre al Teatre la Faràndula de Sabadell. Del 8 al 16 de novembre, es podrà gaudir de l’espectacle en 6 representacions repartides entre els caps de setmana. D’aquesta manera, es tanca el cicle tradicional de tres temporades amb què l’entitat sol presentar les seves produccions.
El musical es va estrenar el maig de 2024 i, des d'aquell moment, ha destacat per la seva espectacular escenografia basada en tecnologia de videomàpping, capaç de transformar constantment l’escenari i oferir una experiència visual immersiva. El muntatge, amb text original d’Òscar Rodríguez i música de Jordi Campoy, pren com a punt de partida el clàssic de Carlo Collodi per narrar una història sobre la recerca de la identitat, l’amistat, i l’acceptació. Guiat pel narrador Beppe Grillo, el públic segueix les aventures d’un titella que vol convertir-se en un nen de veritat, descobrir el món i comprendre qui és. Al llarg del seu camí, Pinocchio coneix personatges que el tempten, l’ajuden o el fan dubtar, fins que entén que cada persona és única i que la diferència és un valor especial que s’ha de preservar.
L’artista digital Lluís Campmajó i l’arquitecte Miquel Àngel Julià han estat a càrrec del disseny escenogràfic, el qual suposa un pas endavant en la innovació tècnica de la Joventut de la Faràndula. La direcció escènica del muntatge és de Llorenç Costa i David Galinsoga, amb Jordi Garcia com a coordinador general. El repartiment principal el formen Arlet Torres (Pinocchio), Sergi González (Beppe Grillo), Anna Carné (Fata) i Albert Mimó (Geppetto). Finalment, l’equip creatiu es completa amb Montse Argemí, de l’Escola de Dansa Bots, i amb Genís Garcia, com a responsable de les coreografies.
Les últimes sis funcions tindran lloc els dissabtes 8 i 15 de novembre a les 18.00 h, i els diumenges 9 i 16 de novembre a les 12.00 h i a les 18.00 h, al Teatre la Faràndula (c. de la República, 33). Les entrades estan disponibles a sabadellcultura.koobin.cat.