Aparcar el cotxe per pujar a la Mola deixarà de ser gratuït

La transformació en marxa al voltant de la Mola ha implicat un canvi que genera debat entre la ciutadania. Uns, satisfets perquè la mobilitat a Matadepera s'endreçarà. Altres, una mica més crítics perquè s'hauran de gratar la butxaca. Tal com va explicar fa uns mesos el Diari, el municipi vallesà que obre la porta a molts excursionistes tindrà una nova zona verda d'aparcament en el tram més pròxim a la muntanya. Així ho ha confirmat el mateix ajuntament matadeperenc, que posarà en marxa en els pròxims mesos la creació d’un sistema de Pàrquings Verds per regular l'aparcament i millorar la gestió dels accessos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
"Quan la gent ve a la Mola, entren a Matadepera i alguns deixen els cotxes a llocs on no toca. Moltes vegades, a més, embrutant i deixant brossa al poble. Això fa que els veïns tinguin unes molèsties que, primer, hem d'endreçar i, després, cal dotar econòmicament perquè siguin les mínimes possibles. Quan anem a altres ciutats com Sabadell o Terrassa, ens toca pagar zona blava o deixar el cotxe a un pàrquing. Hi ha molts municipis amb parcs naturals o llocs visitables que es massifiquen. Aquí ens ha passat. En volem treure profit com a matadeperencs. Si recaptem diners, reinvertim-los per asfaltar carrers, netejar la zona i tenir una millor qualitat dins del municipi. Els cotxes que venen també desgasten asfalt, voreres... D'això n'hem de treure algun rèdit", resumeix l'alcalde de Matadepera, Guillem Montagut. "Està molt bé que la gent reivindiqui la Mola com a seva, però està a Matadepera", avisa sobre les implicacions que comporta la seva gestió.
El projecte, impulsat a través de l’Àrea d’Obres i Serveis, contempla la creació d’unes set-centes places d'aparcament regulades, que només estaran operatives els caps de setmana, dies festius, mesos de juliol i agost i que estaran situades a Cavall Bernat, els Dipòsits, Can Robert i Les Pedritxes. De fet, en les darreres setmanes ja s'han pintat algunes places previstes d'estacionament. Per a aquells que paguin l'impost de vehicles a Matadepera (IVTM), l’aparcament serà de franc, prèvia inscripció, mentre que per als visitants no residents s’establiran unes tarifes per vehicle que es fixaran aviat, però que se situaran entre 3 i 5 euros. "El preu s'haurà d'estudiar. L'empresa que guanyi el concurs de gestió de la zona blava del nucli antic decidirà la tarifa", matisa Montagut. El volum d'aquesta zona verda generarà, segons els càlculs estimats, entre 200.000 i 250.000 euros a l'any per a les arques municipals. El pagament s'efectuarà de manera digital, mitjançant un codi QR que els usuaris trobaran als cartells informatius instal·lats a l'entrada de cada zona d'aparcament.
Per tal d’anar avançant en la gestió, a més de pintar les noves places, s’han mantingut reunions amb les associacions de veïns de la zona perquè n’estiguin al corrent. La inversió total per a la implementació d'aquesta regulació frega els 40.000 euros, IVA inclòs. Els responsables apunten que l’objectiu és doble: d’una banda, regular l'afluència massiva de vehicles permetrà controlar millor els accessos a la muntanya reduint la pressió sobre l'ecosistema i fomentant un ús més respectuós i conscient del Parc. De l’altra, s’aprofitarà la redacció de la nova concessió de serveis d’aparcament soterrat i estacionament regulat per incloure aquesta nova zona d’aparcament. La posada en marxa del servei coincidirà amb l'impuls de noves places a la Àrea Exprés -de sis a 21- a la part del nucli antic, al centre. "Es tracta de beneficiar la gent del poble i tenir una circulació raonable pels nostres carrers. Hi ha caps de setmana que no es pot circular. Hi ha molta gent que puja a la Mola i es comporta bé, però n'hi ha altres que no. I això ho hem de compensar", tanca l'alcalde.