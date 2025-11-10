Detinguts per diversos robatoris a domicilis en dos mesos

Els Mossos d’Esquadra han detingut vuit persones relacionades amb prop d'una vintena de robatoris a diferents domicilis d’arreu de Catalunya comesos en dos mesos, entre el 23 d’agost i el 25 d’octubre. Segons informa la policia en un comunicat, els detinguts formaven part de tres grups criminals diferents, però que tenien un ‘modus operandi’ similar. Estan acusats de cometre robatoris amb força, principalment a cases aïllades, amb molta rapidesa i mobilitat i utilitzant vehicles de lloguer a nom de tercers per evitar ser identificats fàcilment. També cometien un gran nombre d’assalts en pocs dies o, fins i tot, en la mateixa jornada.
La investigació va permetre relacionar els detinguts amb diversos assalts a les comarques del Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, el Baix Camp, el Barcelonès, l’Alt Empordà i l’Alt Camp. Els fets van tenir lloc en punts com Bolvir, Berga, Sant Fruitós del Bages, la Roca del Vallès, Gualta, Camprodon, Pals, Girona, Calella, Manlleu, Tordera o Santa Coloma de Gramenet, entre altres municipis. La majoria dels arrestats són joves entre 20 i 30 anys.