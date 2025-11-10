Obres a la línia Barcelona-Vallès d'FGC l'hivern del 2026

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat aquest dilluns nous treballs per reforçar la robustesa de la catenària i adaptar-la als efectes del canvi climàtic. Les millores es faran al tram entre Sant Cugat i Bellaterra, a la línia Barcelona-Vallès; i al tram entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Andreu, a la línia Llobregat-Anoia. Les obres, amb un pressupost de 395.000 euros, tindran una durada de 40 setmanes i està previst que comencin el primer trimestre de l'any 2026. L'actuació consistirà a substituir els equips de compensació mecànica dels conductors de catenària (sustentador i fils de contacte), que actualment són simples, per equips de compensació dobles.
Aquesta doble subjecció incrementarà la fiabilitat de la catenària davant diferències tèrmiques extremes i tindrà una influència directa en la reducció d'avaries i en la disminució dels temps i els costos de manteniment derivats d'aquestes, segons FGC. "Amb aquest sistema tenim una catenària més fiable, moltes menys avaries, un temps de resolució d'incidències més curt i reduïm també els costos de manteniment", ha assenyalat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz. "Des del 2022 hem substituït les compensacions a 120 quilòmetres de via i, en els anys vinents, completarem la instal·lació a la totalitat de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia", ha continuat Ruiz.
Ferrocarrils ja ha dut a terme aquesta actuació en altres trams de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, després d'una primera prova pilot que es va realitzar l'any 2019 a La Pobla de Claramunt. La previsió és que durant els pròxims anys, fins al 2028, la substitució de compensacions simples per dobles es realitzi als trams que faltin per completar la seva instal·lació a la totalitat de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.