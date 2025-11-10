Creix el debat social per l’estat de l’espai públic a Sant Feliu del Racó

En les últimes setmanes, el moviment social crític ha crescut a Sant Feliu del Racó. La urbanització de Castellar del Vallès, que s'ha situat en l'última dècada al voltant del miler d'habitants, ha vist com emergien veus que demanen millores urgents en l'indret, que presenta en alguns punts un deteriorament. Davant la irrupció d'aquestes queixes, fonts municipals manifesten que l’Ajuntament manté un diàleg constant amb les associacions veïnals (Sant Feliu del Racó, El Racó i amb la nova associació cultural) i amb veïns a títol particular, tant al despatx com sobre el terreny. "S’han revisat les necessitats plantejades i ja hi ha diverses intervencions acordades per donar-hi resposta", defensen des del Palau Tolrà. Un dels últims exemples és l'impuls del carril pedalable entre el terme municipal i la urbanització. Alhora, entre les prioritats dels pressupostos del 2026, destaca una inversió total d’1.350.000 euros en manteniment de carrers, dels quals 610.000 es destinaran a les urbanitzacions -l’Airesol A-B, C i D, El Racó, El Balcó, Can Font, Ca n’Avellaneda i Les Arenes-.
Malgrat aquest "contacte permanent", la realitat no convenç una part del teixit comunitari. Figures de les associacions veïnals admeten que hi ha certes diferències en la gestió i els recursos destinats a aquest nucli urbà. Una reivindicació que sempre s'ha fet palesa pel camí de l'entesa i la sintonia entre les parts. Després dels últims moviments, les entitats mantenen oberta la via de la negociació amb el consistori per traslladar les necessitats que afloren i actuar en conseqüència.
La postura, però, no convenç una part de la població, que vol accelerar el procés i posar en marxa més mesures per millorar l'estat de l'espai públic. Aquest sentiment ha pres forma sota el paraigua del Veïnat per l’Acció Comunitària de Sant Feliu del Racó, grup que ha decidit alçar la veu. D'una banda, han compartit diferents situacions que mostren el que titllen com a "deixadesa" als carrers, amb punts bruts, poc il·luminats o en mal estat que compliquen la mobilitat. Alhora, assenyalen també deficiències en l'asfaltatge -amb manca de vorereres- i els accessos a determinats serveis. Qüestions de manteniment i seguretat que preocupen a una part dels residents. El col·lectiu sosté que, a pesar de la predisposició, no s'han complert diferents promeses. Per això, han decidit impulsar una marxa reivindicativa, una caminada pacífica per reclamar una inversió "justa i urgent al nostre poble". La cita ja va quedar desconvocada fa dos anys per donar un vot de confiança al consistori. Davant d'una resposta que veuen "insuficient", han reactivat la mobilització dissabte al matí, amb la lectura d'un comunicat i l'exposició d'imatges per evidenciar el deteriorament de l'entorn urbà.
Amb tot, la concentració no ha estat secundada per cap de les dues associacions de veïns més antigues, que consideren que cal continuar explorant i fomentant les converses amb el consistori per trobar solucions a les demandes actuals. Sigui com sigui, els santfeliuencs han mogut fitxa i esperen que la pressió faci efecte.