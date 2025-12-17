ARA A PORTADA

Demanen 30 anys per un monitor acusat de diversos abusos en una escola de Castellar

El judici se celebra aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Barcelona

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 13:02

La Secció 7a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutja aquesta setmana una persona acusada de cinc delictes continuats d'abús sexual a menors de setze anys. Els fets van ocórrer entre els anys 2018 i 2019 en una escola pública de Castellar. Segons el fiscal, l'acusat aprofitava la seva condició de monitor en el col·legi per abusar sexualment de diversos menors d'edat en repetides ocasions. El fiscal demana 30 anys de presó per a l'acusat, a més d'altres mesures com la inhabilitació o la possibilitat d'acostar-se a les víctimes. A més, sol·licita la mesura de sis anys de llibertat vigilada després del compliment de la condemna. Tot plegat, en un judici que s'allarga tota la setmana.

El cas va sacsejar la comunitat educativa castellarenca. L’Ajuntament va expressar el rebuig a la decisió del Jutjat d’Instrucció número 2 de Sabadell de deixar en llibertat el monitor de menjador i de lleure del centre, que havia estat detingut el febrer del 2020. El consistori considerava aleshores que la mesura adoptada pel jutge no prioritzava la protecció dels alumnes afectats, mostrant-se favorable a les peticions realitzades pel ministeri fiscal en el sentit de demanar la presó provisional de l’investigat o, de manera subsidiària, de prohibir la seva entrada al municipi i d’apropar-se a menys de 1.000 metres dels alumnes i les seves famílies. 

Des que va tenir coneixement del primer indici de delicte, l’Ajuntament va treballar coordinament amb l’escola, l’AMPA i el Departament d’Educació de la Generalitat per afrontar aquest cas. Es va dotar de recursos d’assistència jurídica i psicològica la comunitat educativa del centre (infants, famílies i claustre docent).

