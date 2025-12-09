Castellar amplia l'oferta municipal de places a les bressol

Castellar augmenta la seva oferta per als infants menors de tres anys. Tot plegat, malgrat que la localitat vallesana va registrar l'any passat la xifra de naixements més baixa des de 1987, amb 133 infants. Amb tot, l’Escola Bressol Municipal Colobrers ha ampliat el nombre de places amb la posada en funcionament d’una nova aula d’1 a 2 anys que ofereix tretze places per a infants nascuts el 2024. Amb aquesta ampliació, el centre passa a disposar de 107 places en total i reforça la seva capacitat per atendre la demanda creixent de famílies del municipi. L’obertura del nou grup ha estat possible gràcies a les obres d’ampliació i millora dutes a terme recentment a l’equipament del carrer de Prat de la Riba. La intervenció ha permès reordenar els espais interiors i ha comportat també la millora de l’aula de 0 a 1 anys, que ara té més llum natural i ventilació gràcies a l’ampliació d’una finestra. Tot i que el nou grup d’I1 ja està en funcionament, el centre informa que encara queden places disponibles i convida les famílies interessades a contactar amb la direcció per obtenir més informació. L’oferta actual del centre queda configurada amb una aula d’I0, tres aules d’I1 i tres aules d’I2.
Una resposta a la creixent demanda de places
L’ampliació respon a la necessitat de donar resposta a l’increment de demanda de places per a infants d’1 a 2 anys i ha quedat integrada de manera estable en el marc de la nova licitació del servei de gestió de les escoles bressol municipals, adjudicada el passat mes de juliol a Suara Serveis SCCL. D’aquesta manera, el municipi ha passat a oferir de 155 a 168 places en el conjunt de les dues escoles bressol municipals. En aquest nou escenari, Colobrers oferirà 107 places distribuïdes en un grup de 0 a 1 anys, tres grups d’1 a 2 anys i tres grups de 2 a 3 anys, mentre que l’Escola Bressol Municipal El Coral mantindrà les seves 61 places organitzades en un grup de 0 a 1 anys, un d’1 a 2 anys i dos grups de 2 a 3 anys.
Més personal per reforçar l’atenció als infants
Aquesta ampliació “reforça el compromís de l’Ajuntament de garantir una educació pública de qualitat des dels primers anys de vida, fins i tot en un context de davallada de natalitat que afecta Castellar i el conjunt de Catalunya”, segons la regidora d’Educació, Anna Riera. La responsable local explica que la nova licitació incorpora un increment significatiu de personal educatiu i de suport per garantir una atenció més personalitzada i adaptada a la diversitat. En el cas de Colobrers, el reforç global suposa un augment de cent hores setmanals, que inclouen la dotació associada a la nova aula .amb 32 hores setmanals de mestra o tutora, 24 hores d’educadora d’infantil i 20 hores addicionals per al període de familiarització durant els mesos de setembre i octubre-, així com un increment general de plantilla amb 12 hores més d’educadores, 30 hores més de suport a infants amb necessitats específiques de suport educatiu i una hora i quinze minuts addicionals de personal psicopedagògic.
Pel que fa a l’Escola Bressol Municipal El Coral, l’increment és de 50 hores setmanals, que corresponen a més hores d’educadores, de personal de suport i de reforç per a infants amb necessitats específiques de suport educatiu, a més de 5 hores suplementàries per als mesos de familiarització. El nou contracte del servei d’escoles bressols municipals té una durada de tres anys prorrogables dos anys més i ha comportat també un increment pressupostari notable. L’aportació anual del consistori és de pràcticament 925.000 euros, xifra que representa un augment de 339.000 euros i un increment del 58% respecte al contracte anterior, que era de 585.000 euros.