Castellar encapçala la reducció de la criminalitat a Catalunya

El Ministeri de l'Interior ha publicat aquesta setmana les dades sobre criminalitat corresponents al tercer trimestre de l'any. Els indicadors acumulen les actuacions de tots els cossos policials en les diferents àrees i fixen la tipologia de delictes comesos. En el podi dels municipis que més han reduït l'activitat delinqüencial n'hi ha un del Vallès Occidental que escala fins al podi. Es tracta de Castellar, que ha vist com els fets registrats han caigut un 16,5% respecte al mateix període de l'any anterior. El Prat de Llobregat (-21,7%) i les Franqueses del Vallès (-17,6%) lideren el llistat de municipis de l'entorn de Barcelona on més han baixat les xifres fins al final de setembre. A l'altra cara de la moneda, Esplugues de Llobregat destaca per patir un augment del 14,1%, seguida de Granollers (+13,4%), Sant Feliu de Llobregat (+12,7%), Sant Adrià de Besòs (+9,4%) i l'Hospitalet de Llobregat (+9,3%).
El context actual de Castellar no és circumstancial d'aquest període. De fet, l'any passat ja va tancar com un dels municipis de més de 20.000 habitants més segurs de Catalunya. Les dades de criminalitat recollides pel Ministeri de l'Interior aleshores col·locaven la vila en el podi dels territoris amb menys delictes per cada 1.000 habitants. Olesa de Montserrat encapçala el darrer rànquing anual amb una taxa de criminalitat de 17,7, seguida de Castellar, amb 18,9, i Manlleu, amb 20,2. Les noves dades dibuixen una evolució positiva que confirma el descens. El total de delictes han caigut dels 328 als 288: els delictes sexuals sense penetració han passat de tres a cap en la darrera dada registrada com a element més destacat, a més d'una reducció de dos a un delicte sexual amb penetració. En canvi, sí que han crescut els robatoris amb força en domicilis, la sostracció en vehicles o els robatoris amb violència i intimidació. Cal tenir en compte que, en ser un període de nou mesos i un municipi relativament petit, qualsevol variació mínima té un gran impacte en el percentatge concret.
Pel que fa a la resta de grans ciutats de l'entorn, Sabadell registra un descens de la criminalitat d'un -2,7%, mentre que a Terrassa se segueix la mateixa tendència, amb una disminució del 9,1%. Mataró també experimenta una retallada en el volum de fets delictius coneguts d'un 4,5%, i Badalona se suma a aquesta dinàmica amb una davallada menor, d'un -0,5%.
En quins municipis puja i quins baixa la criminalitat convencional?
Al conjunt del país, la criminalitat convencional -furts, robatoris, tràfic de drogues o delictes sexuals- se situa en 327.914 fets pels 319.929 de l'anterior exercici, el setembre del 2024. Això suposa una reducció del 2,4% a Catalunya, amb una caiguda també experimentada en el camp de la cibercriminalitat (-5%), un dels aspectes que més preocupa les autoritats competents.
A la comarca, hi ha variacions dispars en cada localitat pel que fa a la criminalitat convencional. A Cerdanyola, per exemple, puja de 1.231 fets a 1.290 (+4,8%). A Barberà l'ascens es passa de 1.147 a 1.222 (+6,5%). Mentre que a Santa Perpètua gairebé es mantenen les mateixes dades, amb 824 casos (+1,1%). Una situació similar viu Sant Quirze, on baixa un 0,3% -un cas menys, de 332 a 331-. En canvi, millora més clarament la seguretat -si més no, a partir dels actes que han transcendit- en entorns com Ripollet -de 1.033 a 885 (-14,3%)-; Sant Cugat -de 2.472 a 2.301 (-6,9%)-; i Montcada i Reixac -de 1.637 a 1.526 casos (-6,8%)-.