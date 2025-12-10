ARA A PORTADA

Troben un senglar mort entre Sabadell i Castellar

Els Agents Rurals han retirat l'animal i s'han iniciat les comprovacions per descartar que estigués infectat de pesta porcina

Publicat el 10 de desembre de 2025 a les 13:49
Actualitzat el 10 de desembre de 2025 a les 13:50

La carretera B-124 torna a ser notícia. Aquesta vegada, per un porc senglar que s'ha trobat mort en el tram del revolt entre Castellar i Sabadell, al marge de l'asfalt dels dos carrils de pujada. Els Agents Rurals s'han desplaçat ràpidament fins a l'indret per retirar l'animal. Tot apunta que podria tractar-se d'un atropellament en aquest punt.

Tot i això, l'episodi actual de pesta porcina africana obliga a analitzar tots els exemplars morts per evitar la propagació del virus. Fonts del Departament d'Agricultura confirmen que s'han extremat totes les precaucions en la retirada del senglar. La majoria de les proves, apunten, estan resultant negatives en altres punts de l'entorn comarcal. Però cal intensificar la vigilància i el control.

Durant uns minuts, el carril en sentit Castellar ha quedat tallat al trànsit. Però la circulació de vehicles ha recuperat la normalitat cap al migdia. Fins ara, les retirades dels senglars eren ràpides i no requerien un desplegament tan important. Avui, els protocols han canviat amb l'objectiu de frenar el virus, amb efectius equipats amb l'EPI, guants i la màxima cura possible. Les autoritats remarquen que és clau trucar al 112 en cas de trobar algun cadàver. Les restriccions en l'espai natural continuen vigents i els diferents cossos treballen de forma incessant al voltant de l'epicentre del brot detectat fa uns dies.

 

