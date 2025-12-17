Un homenatge a Pere Joan Ventura amb El Gran Wyoming i Georgina Cisquella com a mestres de cerimònies

Castellar ha perdut aquest 2025 una de les figures que expliquen la tradició i la salut cinematogràfica de la vila. El seu llegat, però, perdura. I ho fa en forma de reconeixements que demostren l'empremta que ha deixat Pere Joan Ventura. El cineasta, mort el passat 28 de juliol, va ser homenatjat en un acte emotiu celebrat a Madrid que va reunir familiars, amics i nombroses persones vinculades al món del setè art, la televisió i els moviments socials i sindicals que van marcar la seva trajectòria professional i vital. La trobada, que va aplegar prop de setanta assistents, va ser organitzada per la periodista i guionista Georgina Cisquella i pel cineasta, actor i comunicador El Gran Wyoming, amic personal del castellarenc i productor d’algunes de les seves pel·lícules. Cisquella va ser també una de les seves principals col·laboradores creatives -com a codirectora i guionista en diversos projectes- i, a més, la mare dels seus dos fills, Anna i Guillem, presents també a l’acte.
La vetllada va servir per compartir diferents anècdotes i vivències que van dibuixar el retrat humà de Pere Joan Ventura. Allò que des del cineclub de Castellar i el teixit associatiu, recorden per la seva manera de ser propera i compromesa, les vivències als rodatges o la seva passió pel cinema com a eina de transformació social. Però també aspectes més personals, com la seva afició a anar a buscar bolets, que va arrencar somriures i complicitats entre les persones presents. L’acte va reunir també protagonistes de lluites laborals que Pere Joan Ventura va documentar al llarg de la seva carrera. Entre aquestes, van destacar persones vinculades al conflicte narrat a El efecto Iguazú, un dels seus documentals més reconeguts i premiats, exemple del seu cinema compromès amb les causes socials.
La cita es va cloure amb una actuació d’alguns membres de La Solfónica, grup d’activistes musicals nascut l’any 2011 en el context de les protestes del moviment 15M i que apareix al documental No estem sols, dirigit per Pere Joan Ventura. El grup va interpretar dues peces, culminant l’acte amb una versió de L’Estaca, de Lluís Llach, que va emocionar profundament les persones assistents. Entre els participants a l’acte hi havia també el representant del cineclub, Àlex Portolés, que va recordar la contribució de Pere Joan Ventura al cineclubisme i el seu vincle amb el cinema a Castellar, així com el seu paper clau en la difusió d’un cinema crític i arrelat al territori. Portolés va obsequiar els organitzadors de l’acte amb un sac de mongetes del ganxet, tal com es fa a al BRAM!. En aquest sentit, ja s’ha anunciat que la pròxima edició de la Mostra de Cinema local, que se celebrarà del 20 de febrer a l’1 de març, inclourà un homenatge en record seu.
L’acte de Madrid va comptar també amb l’assistència de la muntadora castellarenca Teresa Font, la documentalista i ajudant de direcció de Ventura, Lucía Andújar, el director artístic Josep Rosell, el productor Andrés Santana, el periodista Paco Lobatón, i el doctor en Comunicació i crític de cinema Mirito Torreiro, entre altres amistats i col·laboradors que van voler retre un sentit reconeixement a una figura fonamental del documental social i del cinema compromès.