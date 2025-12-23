ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

Impactant accident al revolt entre Castellar i Sabadell, amb un vehicle bolcat

L'incident ha obligat a tallar el tram de la B-124

  • Accident a la B-124 -
Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 17:50
Actualitzat el 23 de desembre de 2025 a les 17:56

Un espectacular accident ha provocat problemes de trànsit a la carretera B-124 entre Castellar del Vallès i Sabadell. El succés ha implicat dos vehicles que han xocat al revolt de la deixalleria. L'escena era impactant, amb un cotxe bolcat al marge de l'asfalt.

L'incident ha tingut lloc pocs minuts després de les cinc i el col·lapse en el trànsit s'ha allargat diversos minuts. Una dotació de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM s'han desplaçat fins al lloc de la topada. De moment, cap dels dos cossos ha especificat l'estat de salut dels implicats en el xoc. Segons testimonis, no hi havia persones atrapades en els vehicles i haurien sortit pel seu propi peu.

 

Notícies recomenades