El pavelló d’entrenament a la ZEM de la Guinardera costarà uns tres milions d'euros

Sant Cugat disposarà a partir de l'estiu del 2026 d'un nou equipament esportiu. La col·locació de la primera pedra del nou pavelló d’entrenament de la Zona Esportiva Municipal (ZEM) la Guinardera ja és una realitat. Amb aquest acte simbòlic s’inicien les obres de construcció de les noves instal·lacions, que principalment donaran resposta a les necessitats de la gimnàstica rítmica del municipi. L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès; la regidora d’Esports, Núria Escamilla; el gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ramon Torra; i altres representants municipals van participar la setmana passada en la cita institucional, tret de sortida a uns treballs que compten amb un pressupost de gairebé tres milions d'euros.
L’edifici, de planta baixa i amb una capacitat màxima per a gairebé 500 persones, tindrà una superfície construïda de 953,84 metres quadrats i estarà format per dos volums diferenciats. L’espai principal comptarà amb una pista d’entrenament de planta rectangular, amb unes dimensions de 35 metres de llargada, 19,6 metres d’amplada i 12 metres d’alçada. El segon volum, més petit, es troba adossat al costat nord i acollirà l’accés a l’edifici -totalment adaptat per a persones amb mobilitat reduïda-, els vestidors i espais de servei. El projecte també preveu urbanitzar la zona exterior que connecta l’entrada del pavelló amb la vorera de l’avinguda de la Guinardera, millorant així la integració urbana de l’equipament dins del conjunt esportiu.
L’edifici suposarà una inversió total de 2.826.021,91 euros, finançada íntegrament amb el Pla d’actuacions de cohesió territorial 2020-2023 (PACTE) de l’AMB, i s’ubicarà entre el pavelló ja existent i la rampa d’accés al camp de rugbi i a la pista d’atletisme. Les obres i la direcció de les mateixes aniran a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que les executarà per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Cugat. Segons les previsions municipals, els treballs tindran un termini d’execució aproximat de nou mesos. El consistori destaca que el nou pavelló, dissenyat per l’estudi Campanyà i Vinyeta Arquitectes -guanyador del concurs d’arquitectura gestionat des de l’AMB- aposta per la llum natural, la intimitat de les persones esportistes i la sostenibilitat ambiental. La nova infraestructura està a punt de veure la llum.