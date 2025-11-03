Els amants de monopatins, patinets i altres vehicles de dues rodes de Sant Cugat estan d'enhorabona. L’Ajuntament ha començat les obres d’ampliació del park d’skate de la Floresta i a mitjans de novembre iniciarà la remodelació de l’skatepark de la Pollancreda i l’ampliació del de Mira-sol.\r\n\r\nEs tracta de tres projectes sorgits de Pressupostos Participatius que, tal com defensa el consistori, "reforcen l’aposta per un model plural esportiu i d’oci". Concretament, durant el que queda del 2025 està previst iniciar les obres d’una dotzena de projectes, mentre que dels projectes restants, n’hi ha una trentena ja aprovats i/o en fase de licitació.\r\n\r\nDurant una visita a les obres de l’skatepark de la Floresta, el regidor de Participació, Francesc Duch, va destacar el compromís amb els projectes sorgits de processos participatius. “A dia d’avui, estem a un nivell d’execució del 76% dels projectes escollits fins ara en Pressupostos Participatius. Això inclou tant els projectes executats com els que ja tenim a punt per poder executar, i dona resposta al compromís d’acabar tots els projectes pendents entre aquest any i el 2026 i de poder fer també els que surtin escollits ara com a màxim al 2027", va dir.\r\n