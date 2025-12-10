Desarticulen un grup criminal d'origen serbi dedicat al cultiu de marihuana

La Policia Nacional ha detingut sis integrants d'una organització criminal d'origen serbi dedicada al cultiu de marihuana a Sant Cugat del Vallès. Dos d'ells han ingressat a la presó provisional. En total, han decomissat 1.539 plantes de marihuana amb un pes total de 235 quilograms, s'han intervingut més de 7.000 euros en efectiu i diversos dispositius de telefonia mòbil. Gràcies a informacions anònimes rebudes pel cos, que alertaven d'un grup de persones que es dedicaven al cultiu de substàncies estupefaents a la localitat vallesana, es van iniciar indagacions per corroborar aquests indicis. Fruit de les vigilàncies, seguiments i altres comprovacions, es va confirmar l'activitat il·lícita d'aquestes persones.
Atès que els investigats operaven a diverses localitats de la província de Barcelona, es va decidir crear un equip conjunt de recerca. Es va poder identificar els dos principals responsables de l'entramat criminal, els quals els servirien de suport en la cura de les plantacions. A finals del mes de novembre, els instructors van elaborar l'informe en què van sol·licitar a l'autoritat judicial l'entrada i el registre del domicili dels investigats per finalitzar amb la fase d'explotació de la investigació. Fruit de l'entrada es van arrestar tres persones i es van trobar les plantes en avançat estat de floració, amb un pes aproximat de 235 quilograms, 98 grams de cabdells preparats, 3.894 grams de marihuana picada i altres elements propis del tràfic de drogues, a més d'una carta d'identitat falsa d'Eslovènia.
En acabar el registre, especialistes d'una operadora elèctrica van restablir el consum de fluid d'energia que estava punxat de manera il·legal a la xarxa elèctrica amb un risc d'incendi greu. D'altra banda, i pel que fa als altres tres investigats, es va crear un equip de detenció a efectes de la seva localització i detenció i es van produir a les localitats de Sant Pere de Ribes, Riells i Viabrea i Palau-Solità i Plegamans. Pel que fa a aquest últim detingut, aquest va intentar fugir del lloc en un cotxe amb matrícula de Suïssa en detectar la presència policial. Gràcies a l'actuació dels agents, van poder frenar l'intent, acabant detingut instants després sense posar en risc la seguretat viària del trànsit rodat. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.